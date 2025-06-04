Красота требует жертв: сколько петербуржцы тратят на косметику

Петербуржцы стали тратить в среднем 3–4 тысячи рублей за один поход в магазины косметики. Несмотря на подорожание уходовых и декоративных средств, рынок продолжает расти. В 2024 году его объем достиг 1,11 трлн рублей. «ФедералПресс» рассказывает, почему россияне готовы платить больше и какие бренды выбирают.

Сколько денег петербуржцы тратят на косметику

В 2024 году российский рынок косметики и парфюмерии показал рекордный рост. Особенно заметен рост в Петербурге. В Северной столице покупатели стали чаще выбирать товары в ценовом сегменте 3–4 тысячи рублей, а спрос на такой ассортимент вырос на 60 %.

В среднем чек на декоративную и уходовую косметику составляет 1,5 тыс. рублей, а на средства для волос – 1,3 тыс. рублей, сообщают участники рынка

Какую косметику выбирают петербуржцы

Среди популярных брендов есть и зарубежные, и отечественные марки. При этом цены на косметику в 2024 году выросли в среднем на 12 %, причем это касается как международных, так и локальных брендов.

По разным данным, доля отечественных брендов на внутреннем рынке в 2024 году увеличилась до 35 %. Однако импортная продукция по-прежнему занимает значительную часть, особенно в премиальном сегменте

Российская косметика становится модной, но она не может стоить в разы дешевле зарубежной. Сырье, упаковка и логистика остаются дорогими. Покупатели готовы платить больше, но стали избирательнее, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на слова экспертов.

Почему растут цены на косметику

Сильнее всего подорожали товары брендов, которые официально не представлены в России. Их цена может превышать оригинальную в несколько раз.

После ухода западных брендов спрос сместился на аналогичные по качеству российские товары. Предложение сократилось, а платежеспособный спрос остался – отсюда и рост цен. Также влияют курс рубля и стоимость сырья.

Часто ли граждане покупают косметику на маркетплейсах

Доля онлайн-продаж косметики за последний год выросла с 20,7 % до 31 %, а выручка маркетплейсов увеличилась на 68 %. Косметику или парфюмерию часто выбирают, ориентируясь на фото в карточках товаров и отзывы.

Несмотря на рост цен, петербуржцы не экономят на косметике, переключаясь на премиальные и отечественные бренды. Тренд на осознанный уход только усиливается, а рынок продолжает расти даже в условиях инфляции.

Напомним, что в 2022 году в петербургских магазинах из-за ввода санкций взлетел спрос на косметику. Граждане опасались, что некоторые продукты пропадут из продажи. Многие также хотят сэкономить и купить товары впрок по старым ценам.