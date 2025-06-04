Как вписать спортивную обувь в летний образ

Кеды — не просто обувь, а культурный маркер, символ свободы и городской легкости. Летом они особенно актуальны: комфортные, универсальные и стильные, они легко становятся частью как расслабленного образа на выходные, так и продуманного урбанистического гардероба. Главное — знать, какие кеды выбрать и с чем их сочетать, чтобы выглядеть современно и уместно. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать кеды в летние образы.

Белые кеды — база, которая работает всегда

Если в гардеробе есть место только одной пары кед, пусть это будут белые. Они словно чистый холст: подходят к платьям, шортам, джинсам и даже деловым костюмам. Важно, чтобы такие кеды были в хорошем состоянии — потертые и сероватые теряют весь эффект.

«Выбирайте гладкую кожу или плотный текстиль, минималистичный дизайн и аккуратную подошву. А еще белые кеды отлично уравновешивают романтичные летящие платья, создавая баланс между женственностью и уличной простотой. Добавьте сумку на плечо или рюкзак — и образ готов», — утверждает эксперт.

Цвет и акценты — для тех, кто хочет заявить о себе

Лето — время играть с цветом. Кеды пастельных оттенков (мятный, лавандовый, персиковый) освежают образ и подчеркивают загар. А яркие — кобальтовые, красные, солнечно-желтые — могут стать главным акцентом. Такие пары особенно хорошо смотрятся с базовой одеждой — белыми джинсами, бежевыми брюками, лаконичными сарафанами. Если обувь привлекает внимание, не перегружайте верх — используйте спокойные оттенки и простые линии.

С шортами и мини — играйте на контрасте

Кеды идеально сочетаются с короткими шортами и мини-юбками. Контраст между открытыми ногами и «закрытой» спортивной обувью создает свежий, немного дерзкий образ. Главное — следите за пропорциями: к высоким кедам подойдут свободные силуэты, а к низким — более приталенные вещи.

Не бойтесь сочетать с платьями и юбками миди

Мягкие трикотажные или струящиеся миди-юбки прекрасно дружат с кедами, создавая тот самый «парижский» образ — непринужденный, но очень элегантный.

«Особенно хорошо смотрятся сочетания с платьями-рубашками, платьями с запахом или в стиле бельевого кроя. Выбирайте кеды на тонкой подошве и избегайте массивных моделей — чтобы сохранить легкость и не перегрузить силуэт», — советует стилист.

Костюм и кеды — формула городской прохлады

Если хочется собрать более строгий, но все еще летний образ, попробуйте сочетание кед с летним костюмом: шортами и жакетом, или легкими брюками и кроп-топом. Это смотрится стильно и современно, особенно если кеды нейтральные — белые, серые, бежевые.