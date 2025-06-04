Анна Асти откровенно ответила критикам своей внешности

На этот раз 34-летняя звезда решила ответить на постоянные комментарии о своей внешности, которые она называет «некорректными и обидными». Певица в шоу «Натальная карта» отметила, что перелеты, недосып и стрессы влияют на ее внешность.

Асти объяснила, что изменения в ее внешности часто связаны с естественными процессами в организме:

«Когда у меня критические дни, я могу есть как слон! Обожаю соленые огурцы с жареной картошкой, а потом закусываю пельменями. И да, после этого отекаю — я же живой человек!»

Несмотря на успешную карьеру, Асти призналась, что до сих пор комплексует:

«Когда я вижу свои фото, часто думаю: "Фу! Волосы легли не так, выражение лица не то…" И сразу находятся те, кто пишет: "Вся в ботоксе, отекшая"».

Артистка призвала подписчиков быть добрее и помнить, что за каждой фотографией стоит живой человек со своими чувствами.

Несмотря на слухи о разладе в семье, Асти подтвердила, что по-прежнему счастлива в браке со Станиславом Юркиным. Пара вместе уже четыре года и планирует рождение общего ребенка.