Хайди Клум опубликовала откровенное фото в купальнике

Lenta.ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото для рекламы бренда нижнего белья Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Хайди Клум опубликовала откровенное фото в купальнике
© Lenta.ru

52-летняя знаменитость позировала для марки, лежа у открытого бассейна, в голубом раздельном купальнике. При этом она похвасталась стройной фигурой.

© Соцсети
© Соцсети

Звезде распустили светлые волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

«Я готова к лету», — подписала она публикацию.

В мае Клум вышла в свет в прозрачном платье.

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