Наоми Кэмпбелл снялась для журнала в платье с глубоким декольте

55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном образе для журнала Dazed. Снимок появился на сайте издания.
55-летняя манекенщица предстала на одном из фото в белом мини-платье с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. Наряд подчеркивал ее фигуру и частично демонстрировал оголенную грудь. Образ дополнили многочисленные украшения, укладка и макияж.
В мае Кэмпбелл отметила 55-летие в наряде с откровенными разрезами. Манекенщица поделилась снимками с вечеринки, организованной в честь ее дня рождения.