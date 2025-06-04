Собчак прокомментировала свадебный образ Бородиной

Российская журналистка Ксения Собчак в среду, 4 июня, прокомментировала свадебный образ телеведущей Ксении Бородиной, вышедшей замуж за блогера Николая Сердюкова. По ее словам, он отсылает к турецкому сериалу «Клюквенный щербет».

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— Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу «Клюквенный щербет» — Ксюша Бородина в третий раз вышла замуж. Счастья молодым! — написала Собчак в своем Telegram-канале.

В 2024 году Бородина неоднократно признавалась, что является поклонницей турецкого сериала.

— «Клюквенный щербет» — из турецких сериалов это мой любимый сейчас. Как вам? Не могла я не приехать и не порадовать себя и вас любимыми героями, — писала ведущая в своем Telegram-канале.

4 июня Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за Николая Сердюкова. По данным журналистов, супруги расписались в учреждении «Барвиха Luxury Village​», а свадьба прошла в узком кругу. В материале говорится, что 5 июня молодожены улетят отдыхать, а свадебная церемония состоится через несколько недель.