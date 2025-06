Как российские бренды создают одежду из отходов

Не устаём повторять, что пластик – совсем не мусор. Из использованных бутылок и пакетов научились делать новые вещи, в том числе одежду. Дизайнеры создают целые коллекции из вторсырья, появляются отдельные бренды, которые выпускают вещи только из переработанного пластика. И это не поделки ужасного качества, а стильные футболки, штаны, куртки, сумки и аксессуары. Зелёный подобрал, пожалуй, самые известные российские бренды, которые делают одежду из старого пластика.

Plasticdoom – вещи из пакетов

Бренд вырос из дипломной работы выпускницы Британской Высшей Школы Дизайна в Москве Галины Лариной. Первую вещь из пластиковых пакетов она создала в домашних условиях, сплавив разноцветные кусочки обычным утюгом. Это был дождевик.

Со своей разработкой Галина успешно защитила диплом, создала свою первую машину для переработки пластмассы и приняла участие в ежегодной выставке одежды из отходов и вещей с необычным кроем Wearable Expressions в Лос-Анджелесе.

Сейчас бренд выпускает не только дождевики, но и разные аксессуары из пластиковых пакетов: детские панамы, поясные сумки, кепки и пеналы, а также предлагает людям «прокачать» свою одежду принтом из пластикового пакета.

Frеncia – одежда из океанского пластика и молока

Компания появилась в 2019 году – её создала российский дизайнер Ольга Колкова. Она решила основать компанию после поездки на Бали, когда увидела огромные кучи пластика на берегу океана. Бренд выпускает купальники разных цветов и дизайнов, которые на 78% сделаны из сетей и переработанного пластика.

Кроме того, компания делает футболки из избытка молока, которые сдают местные фермеры и продуктовые бренды: молочные отходы превращают в волокно по специальной технологии. Сперва просроченные молочные продукты обезжиривают и сушат, превращая в порошок – казеин. Его отправляют в щёлочь, чтобы получить специальный раствор, который затем превращают в нити. К полученным нитям добавляют другое волокно – спандекс. Этим занимается компания Mi Terro из Лос-Анджелеса, с которой бренд успешно сотрудничает. Frеncia также делает спортивные костюмы и фитнес-одежду.

Если покупательницы хотят избавиться от старых купальников бренда, они могут сдать их в магазин: компания отправит старые изделия на переработку, а девушки получат скидку 20% на новую покупку.

Natural Advance – спортивная одежда из бутылок и экохлопка

Казанский бренд создала компания-производитель спортивной одежды BarsSport.

представил дебютную коллекцию спортивной одежды весной прошлого года – в неё вошли футболки, спортивные костюмы, худи, штаны, олимпийки и куртки. Все изделия состоят из материала Natural Skin Touch – они хорошо пропускают воздух и отталкивают влагу.

Одежда изготовлена из тканей на основе перерабатываемых пластиковых бутылок и экохлопка. Например, на одну футболку уходит 30 пластиковых бутылок, а на спортивный костюм – 99.

Несмотря на пандемию, Natural Advance добился больших успехов за год: он начал сотрудничать с футбольными клубами «Краснодар», «Урал», хоккейным клубом «Ак Барс» и баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань», а также победил в онлайн-голосовании #ЯберегуПланету в номинации «Индустрия».

«Ношу в массы» – вещи из переработанных бутылок

Петербургский бренд и экомарка художницы и дизайнера Оли Глаголевой GO_authentic_ в 2019 году сделали собственную коллекцию вещей из переработанных пластиковых бутылок «Ношу в массы».

Они создали пять разных моделей – каждая была выпущена лимитированным тиражом и уже не продаётся. Это худи «Эта толстовка из океанического мусора» и Girls just want to have fun, clean soil, water and energy («Девочки просто хотят веселье, чистую почву, воду и энергию»), свитшот «Флора и фауна мирового океана», платье «Мой манифест», а также шорты Economie cyclique la chose la plus sexy du monde («Циклическая экономика – самая сексуальная вещь в мире»).

Цель совместной работы – привлечь внимание к проблемам окружающей среды и показать, что выбор каждого человека влияет на будущее всей планеты.

Urbantiger – осознанная верхняя одежда

Российский бренд появился в 2017 году в Санкт-Петербурге. Он создаёт одежду из переработанного пластика, который достали из океана, а также биоразлагаемого бамбука, льна и неокрашенного денима. Все ярлыки и вшитые лейблы на вещах сделаны из переработанных картона и полиэстера.

представил новую коллекцию верхней одежды из переработанного пластика в 2021 году. Для женщин бренд сделал длинный тренч и укороченную куртку свободного фасона в бежевом и чёрном цветах. На создание каждого изделия понадобилось по 28 и 17 бутылок соответственно. Для мужчин Urbantiger выпустил чёрную куртку-анорак: чтобы сделать её, понадобилась 21 бутылка. За всё время работы бренд переработал более 45 тысяч пластиковых бутылок, которые выловили в океане.

В апреле 2021 года Urbantiger установил в своих магазинах в Питере контейнеры для приёма ненужных вещей. А в июне такие контейнеры появились и в московских магазинах.