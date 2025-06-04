Как подобрать одежду для первого свидания

«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Эту фразу приписывают то Оскару Уайльду, то Бернарду Шоу, то Коко Шанель. Первое впечатление это действительно важно. Мнение, сформировавшееся на первом свидании, влияет на многое. И общение с вами в дальнейшем будут строить, полагаясь на впечатление от первой встречи. Как правильно выбрать образ для первого свидания, рассказали стилисты и эксперты по этикету.

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Мужчины: сдержанность и безупречность

«Прежде чем начать подбирать образ для первого свидания, стоит сначала четко определить два основных момента: время и место. От этих двух параметров будет сильно зависеть образ. Для первого свидания важно выбрать наряд, который балансирует между стилем, уместностью, уважением к ситуации и вашим комфортом.

Если взять среднестатистическое свидание, например, в баре после 17:00, то тут, по словам эксперта, лучше отдать предпочтение следующим дресс-кодам:

Casual. Например, брюки и пуловер, или кашемировый свитер, кардиган или поло. Летом это могут быть брюки чинос с рубашкой. А зимой, как вариант, брюки в клетку и свитер толстой вязки.

Business after 5. Это дресс-код для делового ужина в относительно нарядной обстановке. То есть нужно что-то условно-нарядное. Это может быть чуть отблескивающий или расшитый пиджак + брюки.

Cocktail. Например, пиджачная пара (это пиджак и брюки, которые не являются костюмом и зачастую разных цветов) + лоферы или слиперы, но обязательно с носками.

Если вы пригласили даму на вечернее мероприятие, то, по словам Варвары Тищенко, в силу вступят вечерние дресс-коды, либо дресс-код мероприятия, который стоит обязательно заранее уточнить у организатора.

Женский образ: стильно и уместно

Женщины при выборе образа для первого свидания могут позволить себе чуть больше свободы.

«Первое свидание может пройти в центре города, на природе, в ресторане или кафе. И в каждом случае важно выглядеть не просто красиво, а уместно. Образ это не только платье и макияж. Это также обувь, аксессуары, аромат, прическа и, конечно, ваше внутреннее состояние.

Как женщине подобрать образ на первое свидание в зависимости от контекста места?

«Пожалуй, первое, с чего хочется начать, это ощущение стопроцентного комфорта в той одежде, в которой вы отправляетесь на свидание. Будь это высокий каблук и облегающее платье или балетки с джинсами. Второе помните о том, что у мужчин есть определенный взгляд на то, как должна выглядеть женщина. Эти ожидания более традиционные, с уклоном на женственность и сексуальность. Поэтому я рекомендую в образе для свидания учесть: ваш личный комфорт, мужской взгляд на женский стиль и, конечно, тренды.

А теперь разберем несколько образов, отталкиваясь от места встречи с мужчиной.

«Если вы собрались на прогулку в город, то тут воображению нет предела. Это могут быть либо брюки-палаццо с коротким топом или укороченным пиджачком, либо джинсы с небрежно заправленной рубашкой. Или юбка миди с джемпером и кедами. Обувь должна быть удобная, на плоской подошве, дабы не испортить вам весь романтический настрой. Для прогулки на природе наиболее выигрышно будет смотреться легкое платье и кожаные шлепки. Сейчас актуальны изделия из льна или вискозы. Можно дополнить свой образ широкополой соломенной шляпкой и плетеной сумочкой.

Для свидания на природе важна гармония между удобством и стилем. Подойдут также светлые брюки, джемпер, лоферы или ботинки, убранные волосы. Из аксессуаров минимум. Главное не должно быть никакой вечерней одежды и высоких каблуков: уместность важнее всего, советует Алена Салихова.

«Если ваше свидание это не прогулка в парке, то рекомендую надеть романтичное однотонное платье под ваш тип фигуры женственных оттенков, например, лавандовый или сиреневый, розовый или персиковый, нежно-голубой, канареечный или мякоть лимона, делится идеями Алевтина Александрова. Если вы наденете желтые оттенки на свидание с мужчиной, который много работает и устает, то невербально расположите его своим солнечным образом. Не рекомендуется надевать тяжелые оттенки, такие как бордо, изумрудный, темно-фиолетовый, синий, черный, а также серые оттенки. Что касается принтов, то рекомендую избегать леопардового рисунка на всех свиданиях с мужчиной, не важно, где. Помните, что на свидании хищник мужчина, а не вы.

Вы можете выбрать на прогулку не только платье, но и сделать образ с юбкой. Если вы любите джинсы или брюки, то рекомендация придерживаться тех же оттенков, а к ним выбрать изящную блузу. Если будет прохладно, то сверху можно надеть жакет.

Если свидание будет проходить в городе, Алена Салихова рекомендует выбрать элегантное платье длиной чуть ниже колена (не мини и не макси), легкий жакет, удобные туфли на устойчивом каблуке 3-4 см. Лучше отказаться от шпилек: если прогулка затянется, это создаст лишнее напряжение. По словам эксперта, идеальны мягкие, освежающие цвета: голубой, пыльно-розовый, кремовый, светло-серый. Они придают мягкость и не перегружают. Образ можно дополнить компактной сумкой из натуральной кожи и парой украшений. Например, серьги и кольцо в одной гарнитуре. Аромат легкий, не вызывающий аллергию, он наносится «в облако. Макияж с акцентом на одну зону: либо глаза, либо губы.

А как одеться, если мужчина пригласил вас на выставку?

«Беспроигрышный вариант это брюки модного фасона и трикотажный джемпер с обувью на плоском ходу. В летнее время года это могут быть те же легкие брюки актуального кроя, но уже с женственной блузкой и небольшим каблучком, говорит Кристина Терновская.

Главное не переборщить!

В ресторане или кафе можно позволить себе чуть больше выразительности. Коктейльное платье, костюм с блузкой, легкий вечерний макияж, изящные духи. Не стоит перегружать образ: умеренность залог вкуса. Помада, по словам Алены Салиховой, должна быть стойкой это поможет избежать следов на бокалах и столовых приборах, что важно с точки зрения этикета.

Если ваше свидание с вечерним подтекстом, это ужин в ресторане или посиделки в баре, то допустимо выбрать более сексуальные оттенки (от ярко-красного до бордового, золото, роскошный фиолетовый или изумрудный), отмечает Алевтина Александрова.

«Также в образе может присутствовать блеск камней. Обувь рекомендую выбрать комфортную, но тут каблук может быть повыше. Важно понимать, куда конкретно вы отправляетесь: роскошный ресторан или бар. Если планируете танцевать в шумной обстановке, то можно выбрать более дерзкий образ. Допустимо немного оголить части тела, например, открыть одно плечо. Или выбрать одежду с вырезами. Такие элементы добавят сексуальности в образ. Также в вечернем варианте уместны украшения на шею или запястье, — говорит эксперт.

«Главное не переборщить! Важно знать, в каких жизненных ситуациях будет уместнее примерить на себя тот или иной наряд. Где бы ни проходило свидание, чрезмерную вычурность в образе, резкие движения и суету рекомендую исключить. Стиль это не только про вещи, это про энергию, которую вы излучаете. Блестящие волосы, аккуратный макияж, легкий аромат и мягкие силуэты в образе создадут впечатление тонкого вкуса. Тогда как глубокий вырез, высокий разрез или слишком короткая длина платья могут направить свидание в такое русло, где, возможно, не будет продолжения, — отмечает Кристина Терновская.

Удачно подобранный образ поможет вам чувствовать себя уверенно и непринужденно.

«Стиль это форма доверия к себе, продолжает Кристина Терновская. Когда женщине комфортно, она выглядит наиболее привлекательно. Лучше выбрать тот образ, в котором вы чувствуете себя уверенно, как королева. Мужчина запоминает свое состояние рядом с женщиной и считывает целостный образ. Поэтому главное быть собой. Ведь мужчина на первом свидании хочет узнать именно вас.

Самые распространенные мужские ошибки при подборе образа

Даже если первое свидание пройдет на прогулке, эксперты не рекомендуют выбирать слишком расслабленный стиль. Вот топ самых неудачных деталей костюма от эксперта по этикету Варвары Тищенко.

Спортивный костюм. «Важно помнить, что спортивный костюм, даже самый модный, будь то Armani или Loro Piana, недопустим на первом свидании. Это прогулочный дресс-код. Так можно пойти в лес на пикник или на прогулку с собачкой, говорит специалист. И напоминает, что для мужчины первое свидание это возможность произвести впечатление на даму, показав, что вы цените момент и стараетесь ради встречи. Спортивный костюм часто ассоциируется с неформальностью, тренировками и повседневной рутиной. Его выбор может создать ощущение, что вы не приложили усилий или не воспринимаете свидание всерьез.

Джинсы. Самая распространенная ошибка это считать, что джинсы чем-то лучше спортивного костюма, говорит Варвара Тищенко. Это тот же прогулочный код. Главный миф, сформировавшийся в России это полагать, что джинсы с пиджаком это casual. Абсолютно ошибочное мнение. В дресс-коде casual идет понижение относительно деловых рабочих дресс-кодов всего на один уровень. Это может быть костюм или костюмная пара, это могут быть трикотажные вещи, кардиган, водолазка, пуловер, вельветовый пиджак, брюки в клетку, рубашка с коротким рукавом, но никак не джинсы.

Шорты. Также на первое свидание не стоит надевать шорты даже в жаркие летние дни. Всегда лучше отдать предпочтение брюкам. Во-первых, не стоит на первом свидании выставлять напоказ волосатые ноги. А во-вторых, ваша спутница может быть одета более нарядно, например в коктейльном платье и туфлях на каблуках, что создаст очень негармоничный совместный образ. Как будто вы «заскочили на свидание по пути с пляжа.

Цветные носки. Непонятно, когда яркие цветные носки вошли в моду и почему все мужчины сразу на них так помешались, сокрушается эксперт. Здесь у специалистов по дресс-коду и стилистов всегда будет противостояние. Определитесь: вы за моду или за классику? Согласно параметрам хорошо одетого человека, носки всегда совпадают с цветом обуви, а обувь у мужчин в 90% случаях черная. Поэтому, дорогие мужчины, рекомендуем вам закупить пачку черных носков по акции, они не раз вас выручат. И обратите внимание на длину носков: в сидячем положении между носком и брюками не должно быть видно оголенной ноги.

Параметры хорошо одетого человека

Аккуратность прежде всего. Даже простой образ должен быть чистым, выглаженным, без катышков или пятен.

«Обратите внимание на размер одежды, заломы на костюмах, продолжает Варвара Тищенко. Слишком большой несуразный пиджак или, наоборот, слишком маленький, как будто вы из него выросли. Солидные мужчины носят брюки классической длины, это когда брюки спереди образуют одну складку над обувью, а сзади достигают середины каблука.

Важно следить за зоной воротника: если расстегнута верхняя пуговица сорочки или пуловера, то оттуда не торчат волосы и не видно золотой цепи с крестиком. Если вы в галстуке, то тогда все пуговицы сорочки должны быть застегнуты, иначе висячий галстук, наоборот, только придаст вашему виду разгильдяйства. Длина галстука тоже важна: уголок галстука должен опускаться чуть ниже пряжки ремня на брюках. Это эталон/

Еще одна ошибка действовать по принципу «надену все лучшее сразу.

«Элегантное соблазнение это не показывать все, что у тебя есть, в первую минуту, говорит Варвара Тищенко. Мужчина должен быть консервативен и сдержан. Для первого свидания лучше отказаться от футболок с логотипом на всю грудь и вообще от одежды с яркими кричащими названиями модных домов. Такой выбор часто создает впечатление, что вы стремитесь доказать статус через бренды, а не продемонстрировать индивидуальность. Это может оттолкнуть вашу спутницу.

Парфюм это завершающий штрих образа, который должен интриговать, а не оглушать. Меньше лучше. Достаточно 1-2 распылений в зону запястья и шеи. Золотое правило этикета ваш аромат не должен ощущаться уже на расстоянии вытянутой руки. Выбирайте легкие ноты. Мужчинам для свиданий идеальны свежие цитрусовые или морские аккорды. Женщинам изящные цветочные. Избегайте тяжелых восточных или сладких композиций, они могут быть навязчивыми. Наносить парфюм лучше заранее, чтобы он смешался с запахом вашей кожи так он раскроется естественнее. Парфюм не должен быть главным героем вечера.