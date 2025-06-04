«Страшненькие одноклассницы». Водонаева оценила внешность Свифт и Гомес

Российская телеведущая Алена Водонаева оценила новые фото американских певиц Тейлор Свифт и Селены Гомес фразой «страшненькие одноклассницы». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Блогерша обратила внимание на снимки с совместного ужина исполнительниц. Так, Свифт запечатлели в черном наряде бренда Gucci, состоявшем из топа с отделкой из серебристых пайеток и мини-юбки. Также она надела босоножки на массивной платформе и каблуках, уложила волосы в пучок и нанесла на губы красную помаду. В свою очередь, Гомес позировала в коричневом топе с глубоким декольте и бежевом брючном костюме.

В подписи ведущая пошутила над внешним видом звезд, назвав их непривлекательными.

«Две твои страшненькие одноклассницы приехали на Патрики [Патриаршие пруды в Москве], чтобы познакомиться с "богатыми" парнями», — заявила автор поста.

Ранее в июне Алена Водонаева назвала признаки недостойных ее мужчин.