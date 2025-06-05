Хирург предостерегла женщин от желания сделать пластику как у Кайли Дженнер

Ведущий пластический хирург Анна Стив предостерегла женщин от желания сделать грудь как у американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

Так, медик призвала читательниц не копировать внешность предпринимательницы. По ее словам, один и тот же и имплант будет выглядеть совершенно по-другому на двух разных женщинах. Стив отметила, что результат после вмешательства может разочаровать. В связи с этим специалист посоветовала тем, кто хочет заполучить внешность Дженнер, не спрашивать на консультации ее точные параметры, а принести с собой собственные фотографии.

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Ранее Кайли Дженнер неожиданно раскрыла правду о пластике тела. Тогда телезвезда призналась, что в ее груди стоят силиконовые импланты.