Создатели Лабубу представили игрушки по «Наруто»

Аниме-коллаборация. Местный китайский бренд представил коллекцию Лабуб в коллаборации с «Наруто». В линейку вошли Наруто, Саске, Гаарой, Какаши, Сакурой и Хинатой — все в пушистых костюмах и со своими обвесами.

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Лабубу — пушистые монстры, которые стали особенно популярны в конце мая. За ними выстраиваются огромные очереди в магазинах, их носят селебрити вроде Рианны и Лиса из BlackPink. Ютубер Сыендук выпустил специальное видео, в котором постарался разобраться, в чем причина такого хайпа вокруг игрушек.

© Cq.ru

© Cq.ru

© Cq.ru

© Cq.ru

© Cq.ru