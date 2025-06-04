В ЦУМе начали продавать клатчи в виде мятой пачки чипсов

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать клатчи в виде мятой пачки чипсов. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

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Речь идет об аксессуаре Chips французского модного дома Balenciaga, который выполнен из матовой, глянцевой и металлизированной телячьей кожи. Внутри клатча находятся три слота для карт и плоский карман. Стоимость изделия составляет 280,5 тысячи рублей. Со скидкой его можно приобрести за 247 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что модный бренд ODOR, создателем которого является российский дизайнер Никита Калмыков, представил ведра для грибов за 16 тысяч рублей.