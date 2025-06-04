Семь трендовых мужских вещей, которые пришли из спорта

Разбираем категории в общем и выделяем специфику сезона.

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«В мужском повседневном гардеробе сейчас достаточно вещей, которые пришли из большого спорта. Предлагаю выделить основные их категории и копнуть глубже — узнать, какие именно варианты на пике моды прямо сейчас», — Евгений Грибченков, VIP-стилист, ведущий байер мужских коллекций в сети «Кашемир и Шёлк».

Теннисные кеды

В конце XIX столетия конгломерат US Rubber Company придумал обувь на резиновой подошве с тканевым верхом. Её назвали кедами, хотя есть альтернативное наименование – «сникерсы». От английского слова to sneak, что переводится как «красться». В отличие от обуви на кожаной подошве, кеды были практически бесшумными. Благодаря своему удобству эта обувь идеально подошла для игры в теннис.

Следует сказать, что теннисные кеды претерпели значительные стилистические и конструктивные изменения с момента первого их прототипа. Менялись подошва, форма. Разные компании-производители предлагали свои новаторские решения и конструктивные инновации. Некоторые из них стали культовыми. Например, модель Stan Smith от adidas, названная и разработанная в честь знаменитого американского теннисиста Стэна Смита, четырёхкратного чемпиона мира. Кстати, до этого он носил на корте парусиновые кеды Converse.

На пике моды сегодня кеды в ретростиле — низкие и без лишних деталей. Актуальны тонкая подошва и зауженный нос. Одними из топовых в этом сезоне стали ретромодели от Converse, Samba от adidas и Cortez от Nike. Это удобные и лаконичные варианты, на которых выросло не одно поколение.

Беговые кроссовки

Примерно в 20-х годах XX века начались разработки обуви для других видов спорта, а именно – для бега. К ней были уже другие требования. Она должна амортизировать и защищать стопу спортсмена. Началось усложнение верха, появились различные вставки и способы фиксации свода стопы.

Назвали эту обувь кроссовками от слова cross — «бежать». Первыми беговые кроссовки создали Адольф и Рудольф Дасслеры под маркой adidas. Они организовали фабрику по производству кроссовок для бегунов. С тех пор кроссовки прочно вошли в обычную жизнь и присутствуют в гардеробе большинства мужчин, женщин и детей.

В этом сезоне особенно актуальны кроссовки с амортизирующей платформой Fuelcell Supercomp Elite от New Balance, Alphafly 3 от Nike и Sonic 7 от Under Armour.

Бейсболка

Игроки в бейсбол выступали на соревнованиях в соломенных шляпах канотье либо в жокейских кепках. В 1954 году компания New Era представила бейсболистам кепку с козырьком. Это нововведение было нужно для того, чтобы солнечный свет не мешал зорко видеть цель вдали. Защита от солнца оказалась актуальна и в обычной жизни, поэтому бейсболка вышла за рамки формы одного вида спорта.

Компания New Era существует до сих пор и производит недорогие качественные бейсболки. У них даже есть эксклюзивные права для производства головных уборов с логотипами популярных американских бейсбольных команд.

Головные уборы с лого New York Yankees актуальны во все времена. Также в тренде бейсболки в стиле blokecore, которые носят футбольные болельщики. Козырёк может быть как классическим, так и прямым.

Популярными остаются модели Dsquared icon, а также изделия брендов The North Face и Ralph Lauren (с изображением пони).

Рубашка-поло

Есть версия, что эту рубашку изобрёл Рене Лакост в 1933 году, однако данный вид одежды в том или ином виде мог существовать и ранее. В конное поло британцы начали играть в XIX веке, а потом игра распространилась в США и других странах Европы.

Рубашка-поло производится различными брендами для мужских и женских коллекций. Но пальму первенства удерживает бренд Lacoste, потому что это постоянная часть их коллекции, она стала константой гардероба. Также большая популярность у поло от Ralph Lauren. Они имеют разные конструктивные особенности, например, удлинённую заднюю часть. Это отсылает нас к экипировке игроков в конное поло, которые во время игры эту рубашку заправляют в брюки.

Так как игроки ездят верхом и часто наклоняются с клюшкой, спинка должна быть длиннее, для того чтобы она не выправлялась из брюк. Это важный конструктивный элемент. В остальном поло стандартно имеют короткий рукав, отложной ворот с планкой на пуговицах.

На пике популярности сейчас рубашки-поло из лёгкого джерси на молнии (или на пуговицах) светлых пастельных, как бы выбеленных тонов.

Худи

Современный стиль худи впервые был представлен в 30-х годах XX столетия американской компанией Champion. Эта одежда предназначалась для рабочих северной части штата Нью-Йорк. В переводе с английского худи означает «капюшон». Это была плотная куртка, напоминающая анорак. Спереди у неё находился карман, который позволял согреть руки.

Молодёжная мода на худи стала развиваться после фильма «Рокки» 1976 года, в котором главный герой в исполнении Сталлоне во время тренировок носил худи с капюшоном. На рубеже 80-х годов стала развиваться хип-хоп культура, которая также вобрала в себя эту стилистику: объёмные куртки, худи и свитшоты. Постепенно шло развитие, которое вывело спортивные вещи в мир высокой моды.

Сейчас любая коллекция современных брендов не обходится без худи. Особенно актуально это стало после ковида, когда мы все сидели дома и начали носить спортивную удобную одежду.

В текущем сезоне однозначно на пике популярности худи свободного кроя светлых и даже белых оттенков с принтами, логотипами и без декорирования.

Свитшот

Свитер без горловины из мягкой хлопчатобумажной ткани, утеплённый флисом. Этот предмет гардероба также пришёл из Америки. По некоторым данным, автором идеи является Бенжамин Рассел, владелец компании Russell Manufacturing Co. Его сын играл в футбольной команде.

В 20-е годы XX века футболисты после тренировки надевали шерстяные свитера, чтобы не простудиться. Но шерсть раздражала вспотевшую кожу и доставляла дискомфорт. После жалоб сына Рассел решил предложить футболистам удобную одежду из хлопка с начёсом. Хлопок впитывает влагу лучше, чем шерсть, а фельпа или флис утепляют изделие.

Кроме того, в 30-е годы свитшоты стали использоваться в качестве формы для сборной США по гребле. Впервые они были представлены на Олимпийских играх в Берлине.

Свитшоты сейчас также встречаются в коллекциях модных брендов: Dolce & Gabbana, Gucci, Prada и других. В текущем летнем сезоне актуальны свитшоты выполненные из тонкой фельпы c коротким рукавом.

Брюки-джоггеры

Это брюки с манжетами – с резинками внизу, которые изначально были придуманы для занятий джоггингом – бегом трусцой. Увлечение этим спортом началось в 1961 году. Считается, что упражнения разработал Артур Лидьярд, тренер олимпийских чемпионов и бегун из Новой Зеландии. Для занятий джоггингом и были разработаны удобные брюки.

Отличительной особенностью джоггеров является резинка на поясе и на манжетах. Они хорошо фиксируются и на лодыжке, и в районе талии. Джоггеры оказались очень комфортными в повседневной жизни и путешествиях, поэтому сейчас они есть в коллекциях популярных брендов.

В летнем сезоне всегда актуальны все виды джоггеров из трикотажного джерси или фельпы, в светлых оттенках, а также в цвете хаки. Также весьма популярна модель с карманами а-ля брюки карго.