Чтобы брови выглядели естественно и аккуратно, важно отказаться от четких графичных линий. Вместо этого попробуйте мягкую укладку с легкой коррекцией.

Сначала расчешите волоски вниз с помощью прозрачного геля – так гель лучше зафиксируется. Затем расчешите брови вверх, формируя желаемую форму.

Тонким карандашом простройте только нижнюю линию брови, следуя ее естественному изгибу. А затем аккуратно заполните лишь те участки, где не хватает густоты. Не прорисовывайте всю бровь – это сделает взгляд тяжелым.

Что такое soft glam и как сделать такой макияж

Такой способ подчеркивает природную форму, сохраняет легкость и визуально делает брови гуще, но при этом они не выглядят нарисованными.

Подробнее о том, как повторить такой макияж бровей, рассказала в своем видео блогер @julyabay.