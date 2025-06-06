Российская блогерша рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место

Российская блогерша Дарья Граф (настоящее имя — Дарья Васильева) рассказала об инъекциях ботокса в неожиданное место. Видео появилось на ее YouTube-канале.

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25-летняя инфлюэнсерша заявила, что страдала от повышенного потоотделения.

«Неважно, холодно, жарко, волнуюсь ли я — я всегда потела», — пояснила она.

При этом девушка добавила, что из-за данной особенности ей приходилось подкладывать в подмышечные впадины гигиенические прокладки.

Чтобы справиться с проблемой, Граф решила ввести в подмышки ботокс и обратилась к косметологу.

«Про вредность не знаю. Говорят, пот потом выделяется в другом месте, но я пока не заметила данный побочный эффект», — отметила сетевая знаменитость.

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