Когда нужно делать блефаропластику и как проходит восстановление

В попытке освежить и омолодить лицо многие россияне обращаются не только к косметологии, но и к пластической хирургии. Одной из самых простых операций можно назвать блефаропластику, или коррекцию век, считает пластический хирург Леликов. Как она проходит и когда её уже можно делать — далее в материале.

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Что такое блефаропластика

Как объяснил пластический хирург Андрей Леликов, блефаропластику можно назвать самой популярной операцией в мире. С её помощью можно убрать отёки и мешки под глазами, тяжесть взгляда и в целом освежить лицо, пишет Runews24.ru.

По словам хирурга, такую операцию делают и мужчинам, и женщинам. В молодом возрасте её можно проводить «без разреза на коже, через небольшие надрезы области конъюнктивы». Делать её будут под общим наркозом не более полутора часов.

Когда пора делать блефаропластику

Хирург Леликов рассказал, что блефаропластику можно делать уже в 30−35 лет, причём корректировать будут оба века — и верхнее, и нижнее. В отдельных случаях по показаниям операцию можно делать и раньше.

Перед пластикой эксперт рекомендовал пройти обследование. Женщинам не следует делать операцию во время критических дней.

Сколько восстанавливаться после блефаропластики

По словам хирурга, пациент остаётся в стационаре сутки, а затем его отправляют домой. Швы снимают на 5-й или 6-й день, к этому моменту отёки уже практически проходят. После снятия швов уже можно пользоваться косметикой, например, чтобы припудривать оставшиеся синяки.

После операции на пару месяцев нужно ограничить физические нагрузки и посещение бань и саун.

Осложнения после блефаропластики

Ранее хирург Григорянц рассказывал, какие сложности могут возникнуть после коррекции век. Подробнее об этом можно узнать здесь.