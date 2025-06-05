Модные тренды лета-2025: вспоминаем 2000-е и одеваемся в «лаймовый крем»

Летний сезон обещает быть не только жарким, но и по-настоящему стильным. Дизайнеры и модники подустали от минимализма и всё чаще обращаются к ярким трендам прошлых десятилетий: от женственной классики 1950-х и расслабленных 1970-х до китчевых и гламурных 2000-х. «Секрет» вместе с имиджмейкером Татьяной Мининой разобрался, на какие вещи сделать ставку в этом сезоне и какие цвета, фактуры и силуэты будут актуальными в 2025 году.

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Основные тренды и стили лета-2025

Центральное место в новом сезоне занимает возвращение стиля бохо, считает стилист Татьяна Минина. Главным инструментом для построения образов станет многослойность в сочетании с лёгкостью — прозрачные ткани наслаиваются друг на друга, создавая ощущение движения и невесомости.

«Лето-2025 — это настоящий ренессанс бохо. Воздушные юбки и платья, мягкая многослойность, рюши, бахрома, кружева — всё это снова в моде и звучит особенно органично именно летом».

Другой заметный тренд — маскулинные элементы в женском гардеробе: жакеты прямого кроя, рубашки с акцентом на плечи, галстуки и строгие линии. Они отлично сочетаются с более женственными деталями вроде кружева или перьев.

Набирает популярность и стиль ladylike, вдохновлённый образами 50-х. Приталенные силуэты, платья-футляры и мягкие рукава-фонарики делают женский образ элегантным и уместным в любой ситуации.

Ну и, конечно, остаётся в силе общий тренд на возвращение «нулевых» (почему это происходит, «Секрет» рассказывал здесь. На практике это означает:

возвращение заниженной талии, правда, теперь всё чаще не на джинсах в обтяжку, а на объёмных юбках в сочетании с кроп-топами, чтобы подчеркнуть талию и живот;

мини-юбки, уверенно потеснившие длину миди;

обилие декора, возвращение стразов и пайеток;

майки-алкоголички, перекочевавшие из мужского гардероба в женский;

корсеты и кроп-топы, бельевой стиль, топы с лентами;

кожа с эффектом поношенности, винтажный байкерский стиль, косухи с чужого плеча, отсылающие к уличной моде 2000-х.

Также актуальны элементы вечерней моды в повседневных образах, смешение фактур, силуэтов и стилей. Но тут строгих правил нет: сочетайте так, как подсказывает вам ваше чувство прекрасного.

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Летние силуэты и фасоны

В центре внимания — свободный, струящийся крой. Мешковатость oversize-вещей уступает место лёгкости и подчёркнутой женственности. Платья и костюмы возвращают акцент на талию, но стилисты советуют избегать жёстких линий.

«Силуэт — свободный, струящийся, с движением», — подчеркнула Татьяна Минина.

Актуальные фасоны:

платья с рукавами-фонариками (особенно в миди и макси);

мини-юбки всех форматов — от прямых до плиссированных, но обязательно в сочетании с закрытым верхом;

облегающие комбинезоны (кэтсьюты), подчёркивающие фигуру;

юбки с разрезами и многослойной отделкой;

укороченные топы, бра и кроп-топы, в том числе вязаные в стиле «крош»;

брюки-капри и прямые модели до середины голени;

также остаются актуальными юбки-баллоны, но теперь — в новых пропорциях и мини-длине.

Модные цвета и принты

Цветовая палитра лета-2025 — это тёплые, естественные и «носимые» оттенки. Они гармонируют с тоном кожи и вписываются в гардероб без перегруза.

«Цвет сезона, на мой вкус, — это нежный, воздушный «лаймовый крем». Он будто подсвечивает кожу и даёт ощущение лёгкости. На равных с ним идут карамельно-коричневый оттенок «отруби» и пудрово-сиреневый «крокус» — оба мягкие, благородные и очень носибельные».

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Другие актуальные оттенки:

светло-голубой (лазурный);

мягкий жёлтый (от ванильного до дынного);

нежно-розовый (в духе barbiecore, но сдержанный).

Если вы решили сделать акцент на цвете, стилисты советуют этим летом создавать монохромные комплекты с разной фактурой. Так что, если вы с детства мечтали о гардеробе принцессы в духе «50 оттенков розового», это ваш шанс легально претворить мечту в жизнь.

Что до принтов, то тут дизайнеры велосипед не изобрели. Модными остаются:

вертикальная полоска — главный акцент сезона, особенно в расслабленных силуэтах;

цветочные мотивы;

анималистика.

«Советую этим летом не бояться звериных принтов — и не ограничиваться только леопардом. В моде более интересные варианты: динамичная «зебра», уютная «корова», загадочная «змея», графичный «жираф». Они отлично работают в летнем гардеробе — особенно в лёгких тканях».

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Материалы и ткани

Летняя мода всё ещё отдаёт предпочтение прозрачным фактурам. Но не переборщите: ваша цель не создать смелый сексуальный образ, который ничего не скрывает, а подчеркнуть таким образом воздушность и невинность.

«В моде прозрачность. Но если раньше это были в основном ткани-сетки, то теперь прозрачность выражается в лёгких, кружевных, более деликатных материалах», — говорит Татьяна Минина.

Актуальные материалы:

полупрозрачный трикотаж;

кружево и шитьё;

тонкая хлопковая сетка;

муслин, лён, вискоза и другие «дышащие» ткани;

замша (вместо глянцевой кожи);

ажурная вязка крючком (крош-стиль).

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Материалы можно активно сочетать между собой, формируя многослойность. Например, можно надеть кружевное платье поверх базовой футболки (и наоборот), сетчатую тунику на купальник, а муслиновую юбку под джинсовую рубашку.

Обувь и аксессуары

В моде аксессуары играют ключевую роль — они делают образ законченным и стильным, расставляют нужные акценты и могут заставит заиграть по-новому даже старую и скучную вещь. А главное, их можно легко менять и миксовать, так что, если вы боитесь экспериментировать с цветом, можно добавить ярких красок с помощью сумочки, ремня или обуви.

Обувь лета-2025 не поддалась моде на возвращение 2000-х, поэтому высоченные танкетки пока всё-таки антитренд. Выбирайте модели, исходя прежде всего из удобства — ведь летом как никогда приятно гулять, а не перемещаться короткими перебежками из подъезда к машине и обратно. Актуальны:

балетки (особенно чёрные и замшевые);

туфли-мюли на устойчивом каблуке;

плетёные сандалии и обувь из текстиля;

белые туфли и кеды на белой подошве.

«В обуви, конечно, доминируют балетки. Они продолжают триумфальное возвращение. Особенно актуальны модели из замши, с перемычкой «мери-джейн» и скруглённо-квадратной формой мыска».

Стилисты также советуют обогатить свой парк аксессуаров. В моде:

яркие сумки с нестандартной фурнитурой и формой;

миниатюрные клатчи и сумки-боулинг;

текстильные и кожаные хобо-сумки.

жемчужные украшения в новых интерпретациях (в том числе в виде брошей);

цепочки разной толщины и длины;

крупные серёжки и массивные браслеты;

солнцезащитные очки с оправами в стиле 2000-х — особенно модели с цветными линзами и геометрией «глаза мухи».

Мужская мода лета-2025

Мужской гардероб в среднем более консервативен. Однако современные тренды предлагают сочетать удобство и стилистическую смелость, экспериментируя с цветом, длиной и фактурой. Летом можно позволить себе более расслабленные силуэты, «мятые» ткани, пастельные оттенки и даже элементы, заимствованные у женской моды.

Впрочем, актуальной остаётся и вечная классика, например стиль сафари — бежевые и песочные костюмы из льна с накладными карманами, шорты и панамы. Пиджаки можно сочетать с шортами-бермудами, а если уж нужно облачиться в костюм, отдавайте предпочтение клетке.

Основные тренды:

шорты из костюмной ткани;

футболки и поло в пастельных оттенках (лаванда, лимонный, мятный);

джинсовые и хлопковые рубашки свободного кроя;

лоферы и мокасины с нестандартными деталями (контрастная строчка, металлические украшения);

юбки-килты поверх брюк.

Актуальные принты — вертикальная полоска, клетка в различных вариациях и растительные мотивы. Цвета — пастельные и землистые, спокойные тона: оливковый, серо-бежевый, карамель.

Что вышло из моды в 2025 году

Стилисты называют и антитренды, которые лучше не выбрасывать, но как минимум убрать в шкаф до следующего поворота модного колеса.

Брюки карго. Когда-то ультрапопулярные, летом-2025 они теряют позиции как элемент городской моды. Вместо них — прямые или слегка зауженные модели, а также классика с мягкой посадкой. А карго оставьте для похода в лес, там они будут на своём месте. Фуксия и барбикор. Взрыв тренда на ярко-розовый ушёл так же быстро, как и появился. Фуксия теперь выглядит перегруженно — на смену пришли пастельные и приглушённые оттенки розового. Массивная обувь. Объёмные кроссовки, тяжёлые платформы и гротескные каблуки уверенно удерживают позиции внизу модных топов. На их место пришли изящные мюли, балетки и лёгкие лоферы. Слишком мешковатый оверсайз. Хотя свободные вещи всё ещё актуальны, экстремальный оверсайз отходит на второй план. Всё чаще в тренде — приталенные жакеты и силуэты с акцентом на фигуру, пусть и свободные. А свитеры и куртки «с дедушкиного плеча» лучше отложить подальше, даже если не похудели к лету. Гипердекор. Сложные ожерелья с множеством кристаллов, перегруженные аксессуары вне актуальной повестки. В моде чистота линий, акценты, но не избыточность. Яркий горошек и крикливые цветочные принты. Теперь предпочитают более изящные и геометрические решения. Джинсовые юбки. Особенно макси и мини. «В прошлых сезонах таких было очень много. Теперь это скорее антитренд», — пояснила Татьяна Минина. Очень маленькие сумки. Долгое время держали позиции. Но сейчас актуальнее практичные модели среднего размера. Романтичные платья с выраженным воротником и съёмные воротники в стиле «трад вайф». Прошлым летом они были очень актуальны, а этим уже нет.

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Вечная классика

Хотя каждый сезон привносит на подиумы и в магазины что-то своё, глобально модные тренды меняются не слишком часто. Они живут спокойно много сезонов подряд, лишь слегка трансформируясь, указала стилист.

«Конечно, на подиумах каждый сезон дизайнеры добавляют что-то свежее: вишенку, изюминку или даже перчинку. Но глобально мы наблюдаем устойчивость модных тенденций. Например, тренд на прозрачность с нами уже не первый год».

Минина подчеркнула, что летняя мода не обходится без вечной классики — мотивов, вне зависимости от сезона. Можно смело инвестировать в такие вещи с расчётом ещё не раз их надеть без оглядки на советы стилистов.

«Морской стиль снова с нами: сине-белая гамма, горизонтальная (в этом сезоне — и вертикальная) полоска, белая обувь или модели на белой подошве. Это те самые элементы, которые делают любой летний образ свежим, расслабленным, актуальным. Надевайте — и не прогадаете».

Уже много сезонов остаются актуальными:

белые хлопковые брюки;

джинсовые рубашки и юбки;

льняные платья и костюмы;

простые фасоны с подчёркнутой талией (в духе Dior);

монохромные образы в базовых цветах: чёрный, бежевый, синий, белый.

Вне зависимости от того, решите ли вы одеваться во вневременную классику или пытаться угнаться за последними модными трендами, помните, что настоящая мода рождается на улице — в том числе из ваших выборов.

Так что не отказывайте себе в удовольствии самовыражаться, но учитывайте при составлении гардероба, что лето 2025 года обещает быть жарким.

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