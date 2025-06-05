Телеведущая показала откровенное видео после критики ее дефиле в стрингах

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель показала откровенное видео после критики ее дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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54-летняя знаменитость предстала перед камерой в укороченной красно-белой футболке и слитном купальнике, который был оформлен принтом в виде шкуры зебры. При этом она дополнила свой внешний вид черными солнцезащитными очками и собрала волосы в высокий гладкий хвост.

На протяжении всего ролика телезвезда готовила себе смузи и танцевала, демонстрируя крупным планом обнаженные ягодицы.

«Если интернет говорит, что я супермодель, то кто я такая, чтобы спорить?» — заявила она.

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Ранее сообщалось, что Бетенни Франкель отреагировала на комментарии хейтеров, которые обругали ее за демонстрацию тела на подиуме. По их мнению, дефилировать в оголяющих грудь бюстгальтере и стрингах совершенно неуместно в таком возрасте.