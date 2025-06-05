Хайди Клум снова опубликовала фото в купальнике

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум похвасталась фигурой в бикини во время съемки рекламы бренда нижнего белья Calzedonia. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость опубликовала снимок в белом раздельном купальнике, включающем в себя плавки с низкой посадкой и топ на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала тело. Ее образ дополняли укладка и макияж с акцентом на глаза.

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Ранее в июне Хайди Клум разместила откровенное фото в купальнике. Знаменитость позировала для марки нижнего белья, лежа у открытого бассейна, в голубом бикини.