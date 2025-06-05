Овал лица «уплыл»: пять признаков того, что ваша кожа теряет коллаген

Коллаген — один из основных естественных белков кожи, который определяет ее прочность и эластичность. С возрастом коллаген вырабатывается меньше: самая активная его выработка происходит до 25 лет, а к 60 годам она почти прекращается. О факторах, влияющих на этот процесс, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Анна Павленко.

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Зачем нужен коллаген

Коллаген в организме выполняет функцию клея, который скрепляет клетки между собой. Фибриллярный белок в форме изогнутой нити присутствует везде: в коже, суставах, связках, сухожилиях, сосудах и костях.

Существуют несколько типов коллагена. Коллаген первого типа образует 80 процентов матрикса дермы и обеспечивает ее прочность. Такой коллаген уменьшается при фотостарении. Коллаген третьего типа образует 10 процентов матрикса дермы, он преобладает в пренатальный период. У взрослого человека он расположен вокруг кровеносных сосудов и под эпидермисом.

Также для красоты и здоровья кожи важны коллагены четвертого, пятого, седьмого и двенадцатого типов.

Признаки снижения выработки коллагена в коже:

сухость и обезвоженный вид у кожи;

снижение тургора и эластичности кожи, когда овал лица после 40 лет «плывет»;

постоянные морщины (если в коже снижена выработка коллагена, она становится менее растяжимой и собирается в складки; морщины образуются на коже лица и шеи);

заломы и морщины на коже лица после сна (эти морщины уходят постепенно — чем меньше коллагена в коже, тем дольше сохраняются морщины и заломы после сна);

ломкость ногтей и ухудшение состояния волос.

Для определения нехватки коллагена в коже достаточно визуального осмотра и проведения ручного теста. Захватите складку кожи и подержите 15 секунд, после чего посмотрите, как скоро она расправится. Если быстро — у вас нет проблем с коллагеном.

Для сохранения коллагена существует множество аппаратных и инъекционных процедур. Также помочь могут пептиды. О том, как замедлить старение кожи, рассказала «Вечерней Москве» ведущий технолог — разработчик бренда косметики Aravia Laboratories Анастасия Лихошерст.