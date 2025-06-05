Шесть продуктов, которые помогут очистить кожу естественным путем

Сертифицированный врач по образу жизни Сохаиб Имтиаз рассказал, какие продукты способствуют здоровью кожи и помогают добиться естественного сияния без дорогих косметических средств.

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Топ-6 лучших продуктов

Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 кислотами, которые защищают кожу от ультрафиолета и уменьшают симптомы дерматита и псориаза.

Помидоры. Антиоксиданты в томатах борются с повреждениями от солнца и укрепляют кожный барьер, что особенно полезно для чувствительной кожи.

Зелёный чай. Полифенолы в этом напитке обладают противовоспалительным действием и защищают кожу от фотостарения. Эффект проявляется через два месяца регулярного употребления.

Миндаль. Богат витамином E и жирными кислотами, которые уменьшают морщины и улучшают состояние кожи при дерматите.

Семена льна. Омега-3 жирные кислоты в льняном масле повышают уровень увлажнённости кожи, уменьшают её шелушение и ускоряют заживление ран.

Соя. Изофлавоны в продукте стимулируют выработку коллагена, увлажняют кожу и уменьшают признаки старения. Также помогают при акне и экземе.

Между тем шоколад, фастфуд, сахар и продукты с высоким содержанием омега-6 могут провоцировать воспаления и прыщи.