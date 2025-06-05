Врач объяснила, почему после бритья волосы на лице становятся темнее

После бритья волосы на лице часто становятся более темными. Однако с медицинской точки зрения механическое удаление волос не изменяет толщину, структуру и пигментацию волоса. Утолщение и потемнение волоса – это результат изменения среза и особенностей роста волоса, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Мария Валуева.

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Ранее в сети появился тренд на бритье лица (дермапланинг) среди женщин. После этого многие стали жаловаться на появление «щетины» на лице. Однако, по словам врача, бояться этого не стоит.

«Разберем чуть подробнее формирование структуры веллюсного волоса, так называемого пушкового. Пушковые волосы представляют собой тонкие, мягкие, слабо пигментированные волосы, не проходящие полную фазу терминального роста. При бритье пушкового волоса мы оставляем срез в самой широкой части стержня, у его основания. Когда через несколько дней новый волос начинает отрастать, именно этот «обрубленный» конец и создает визуальный эффект того, что волос стал более жестким. Важно понимать, что это не результат структурных изменений, причина такого эффекта — прямой край, а не заостренный как у естественно отрастающего волоса. Вместо бритья лучше отдать предпочтение другим методам, например лазерной эпиляции», — рассказала Валуева.

Однако, если вы все равно наблюдаете усиленный рост волос на лице, стоит обратиться к врачу. Это может указывать на изменения гормонального фона.