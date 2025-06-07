Кому идет стрижка маллет и кто из звезд ее выбирает

Советы от парикмахера для всех типажей внешности.

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Ирина Хаски, парикмахер:

«Маллет — это эффектная и многогранная стрижка, сочетающая в себе элементы дерзости и ретроэстетики. Она подходит для всех типов лица, однако важно подобрать подходящий вам вариант».

Культовую причёску носили воины древнего Рима, известнейшие рок-музыканты, чемпионы мира по футболу и великие хоккеисты. Разбираем особенности и стилизацию стрижки для индивидуалистов.

Что такое стрижка маллет?

В Америке про маллет говорят «спереди офис, сзади – дискотека». Фраза подчёркивает специфическую особенность причёски. Для неё характерны короткие волосы по бокам, но средней длины – на затылке. Пряди сзади должны быть не менее 8-10 см в классическом варианте. Визуально стрижка позволяет создать вызывающий или, наоборот, утончённый образ. Всё зависит от исполнения.

Название происходит от английского mullet (кефаль). Однако начиная с 1990-х этим словом всё чаще называли не столько рыбу, сколько причёску. Она обрела популярность среди рок-музыкантов, спортсменов и эксцентричных персонажей.

История появления маллета

История причёски уходит глубоко в древность. Изображения воинов с подобной формой волос можно найти ещё в Ассирии и у фракийцев.

Люди в древнем Риме, Греции и Египте носили стрижку с длинными волосами на затылке. В некоторых знатных семьях это было традицией. В средние века и позже подобные причёски сохранялись у различных народов, включая викингов и кельтов. Длинные волосы служили практическим целям — защищали шею от холода и ран. Но в современной истории маллет стал вновь актуален только в 1970-х. Всё благодаря таким артистам, как Дэвид Боуи и Род Стюарт.

В 1980-1990-х стрижка стала символом массовой культуры. Причёску маллет носили кантри-музыканты, спортсмены и подростки по всему миру. Они подбирали нужную длину в зависимости от образа жизни и рода деятельности. В Канаде и Скандинавии стрижка получила прозвище «причёска хоккеиста».

В какой-то момент такой стиль стал объектом насмешек. Однако недавно, в 2010-2020-х, он вернулся на подиумы и в уличную моду. Маллет стал элементом немного ироничного, но однозначно смелого и осознанного стиля.

Преимущества причёски

Универсальность. Подходит маллет как мужчинам, так и женщинам, независимо от возраста. Однако он — не для всех. Такую причёску выбирают уверенные люди, готовые выделяться. Маллет выражает индивидуальность.

Подходит маллет как мужчинам, так и женщинам, независимо от возраста. Однако он — не для всех. Такую причёску выбирают уверенные люди, готовые выделяться. Маллет выражает индивидуальность. Простота в укладке. При правильном исполнении стрижка требует минимального ухода. Её форму легко поддерживать.

При правильном исполнении стрижка требует минимального ухода. Её форму легко поддерживать. Многообразие интерпретаций. Классическая форма без труда адаптируется под современные тренды: от гладких линий до рваной текстуры.

Кому подойдёт стрижка маллет?

Типы волос

Маллет станет отличным вариантом для причёсок на разных структурах волос.

Объём на макушке хорошо смотрится на тонких волосах. Голове не будет тяжело, а укладку можно поддерживать с помощью стайлинговых средств.

Градуировка и удлинение выигрышнее выглядят на людях с вьющимися волосами.

Форма лица

Причёска подходит для всех типов лица, однако важно подобрать подходящий вам вариант.

Лица овальной, треугольной и вытянутой формы требуют грамотного подхода и уравновешивания пропорций. Это можно сделать за счёт укорачивания висков, небольшого объёма в зоне чёлки и макушки. Такая форма причёски в анфас будет очень похожа на стрижку кроп.

Обладателям круглых и квадратных лиц можно скорректировать форму более короткой и рваной чёлкой, мягким оформлением виска.

Разнообразие стилей причёски

Классический маллет

Эта форма делает акцент на короткие волосы сверху и по бокам с резким удлинением на затылке. Она часто сопровождается прямой или слегка асимметричной чёлкой, которую можно укорачивать в домашних условиях. Стрижка вдохновлена стилем 1980-х.

Прямой маллет

Ему характерны чёткие линии, гладкие формы. Длина может быть минимальной. Такой вариант идеален для офисного стиля или строгого образа. Часто сочетается с окрашиванием в один тон и геометричной чёлкой.

Стрижка со слоями

Слои создают мягкость и движение. Такой вариант подходит желающим сохранить женственность или подчеркнуть текстуру.

Стрижка со слоями лучше выглядит на волнистых текстурах. Она может быть довольно мягкой или с акцентными переходами и рваными краями. Хорошо смотрится такой маллет на длинных волосах.

Модные акценты

Причёска — это бесконечный простор для творчества.

Чтобы разнообразить образ, можно попробовать:

hair tattoo;

бритьё висков;

эксперименты с длиной чёлки;

цветные пряди, блики в натуральных оттенках или яркие акценты;

окрашивание в контрастные оттенки (например, более тёмный верх и светлый затылок);

вариативность текстуры или её отсутствие.

Не стоит забывать про многообразие укладок. Выберите подходящую в зависимости от мероприятия. Попробуйте эффект мокрых волос, завивку или добавьте объёма у корней.

Как выбрать стиль маллета?

Учёт индивидуальных особенностей

Подбор подходящего варианта маллета — это вопрос не только моды, но и грамотного анализа внешности. При выборе формы важно учитывать множество факторов.

Структура волос

Жёсткие и густые волосы держат форму лучше других. Вьющиеся дают объём, а тонкие требуют лёгкой текстуры и подвижности.

Овал лица и пропорции головы

Мы уже рассмотрели ранее, что стрижка может как подчеркнуть, так и скорректировать визуальные особенности.

Образ жизни

Чтобы решить, насколько эксцентричную стрижку вы хотите, проанализируйте свой образ жизни. Есть ли дресс-код на работе? Как часто вы сможете укладывать волосы? Каким спортом занимаетесь? Всё это повлияет на выбранную форму причёски.

Личный стиль

Проверьте совместимость маллета с вашим гардеробом, макияжем и аксессуарами. Этот стиль требует уверенности и чувства самобытности.

Консультация с парикмахером

Хороший специалист не только выполнит модную стрижку, но и поможет адаптировать её под конкретного клиента, его волосы и запрос. Важно обговорить некоторые моменты перед сменой имиджа.

Обсудить желаемый эффект (смелый, классический, вызывающе-дерзкий, трендовый и так далее). Уточнить, готовы ли вы к сильным изменениям в уходе и укладке. Рассмотреть несколько фотопримеров — это поможет точнее понять ожидания и запрос более целостно. Удобнее всего найти примеры в социальных сетях с картинками.

Современные профессионалы используют не только визуальные ориентиры, но и навыки анализа пропорций, что позволяет сделать маллет максимально индивидуальным и гармоничным. Поэтому найдите хорошего специалиста и доверьтесь ему.

Уход за стрижкой маллет

Рекомендации по укладке

Маллет хорош тем, что позволяет выглядеть стильно даже при минимальной укладке. Однако, чтобы стрижка действительно раскрыла свою форму, стоит учитывать некоторые особенности.

Сохраняйте объём на макушке. Можно использовать текстурирующие спреи, сухой шампунь или пудру для укладки. Работайте с естественной текстурой. Вьющимся волосам достаточно естественной укладки или кудрявого метода, прямым стоит придать лёгкую небрежность феном или стайлером. Экспериментируйте. Маллет легко трансформируется: от строго гладкой укладки до творческого хаоса.

Подбор средств для стайлинга

Правильные средства помогают поддерживать форму и акценты:

спреи с морской солью — подчёркивают небрежную текстуру, создавая эффект пляжных локонов и лёгкий завиток;

текстурирующая паста или воск — для выделения концов;

текстурайзер или пудра идеально подходят для макушки;

финишные стайлинги с блеском или матовым эффектом — по желанию.

Важно не перегружать волосы, особенно если они тонкие. Лучше использовать небольшое количество средства, распределять его равномерно и добавлять по необходимости.

Регулярность посещения парикмахера

Чтобы маллет сохранял форму и не терял стиль, рекомендуется:

освежать текстуру и чёлку по мере роста;

подравнивать стрижку каждые четыре-шесть недель;

обсуждать с мастером возможность внесения изменений или трендовых элементов.

Если виски подстрижены коротко, можно корректировать их чаще, отдельно от стрижки, раз в пару недель.

Маллет — это не просто причёска, но и вызов и высказывание. Поэтому важно следить за её состоянием и своевременно освежать, чтобы актуальность и выразительность сохранялись.

Известные примеры и иконы стиля

Знаменитости с маллетом

Маллет стал культовым благодаря известным личностям, которые не побоялись экспериментировать с формой и стилем.

Дэвид Боуи — один из первых, кто ввёл маллет в массовую культуру в 1970-х, создав культовый андрогинный образ Ziggy Stardust.

Билли Рэй Сайрус — символ 90-х, его кантри-маллет стал иконой эпохи и до сих пор вызывает ностальгию.

Кристен Стюарт резко изменила образ в 2020-х, взорвав новости. Она сделала маллет с короткой чёлкой. Журналы писали о её возвращении в эру «Сумерек».

Стивен Тайлер, Керри Кинг, Курт Рассел носили «олдскульный» маллет на волосах средней длины. Они сохранили стиль как часть своей идентичности.

Айдолы K-pop (G-Dragon, Taemin, BTS, Stray Kids и другие) регулярно возвращают маллет в тренды, придавая ему футуристичный и авангардный облик.

Влияние субкультур

Маллет неразрывно связан с субкультурой и визуальным протестом.

Для панка и гранжа характерен небрежный и рваный вариант причёски. Она стала визуальным манифестом против глянца и стандартов красоты.

Любители хард-рока и глэм-метала носят стрижку маллет на длинных волосах. Их отросшие затылки и взъерошенные макушки стали визитной карточкой звёзд сцены 1980-х.

Кантри и реднек-культура США сделали маллет повседневной причёской рабочего класса, часто с иронией.

K-pop, уличная мода и TikTok-сцена вдохнули в стрижку вторую жизнь, сделав её модной и смелой альтернативой приевшимся обычным формам.

Авангардная мода 2020-х превращает маллет в трендовый графичный элемент образа, играя с формами, текстурой и цветом.

Маллет — больше, чем просто стрижка. Это визуальный вызов, заявление, противостояние шаблонам и способ подчеркнуть индивидуальность. Он может быть дерзким и эксцентричным, строгим и графичным, мягким и женственным. Всё зависит от исполнения и запроса.

Не стоит бояться стиля, который когда-то был спорным. Сегодня маллет возвращается с новой энергией: модный, адаптируемый и универсальный. Ищите вдохновение в образах звёзд, модных показах, уличной моде и в самих себе.

Попробуйте. Возможно, именно эта форма станет истинно вашей. А если нет — её легко изменить с помощью укладки или стрижки.