Balenciaga представили коллаборацию с Бритни Спирс

Поп-икона Бритни Спирс объединилась с Balenciaga, чтобы представить лимитированную капсульную коллекцию в рамках линии Resort 2026. Проект стал частью последней ready-to-wear-коллекции Демны Гвасалии, креативного директора бренда. Что включает коллаборация, и почему она стала событием? Рассказываем подробности.

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Коллекция

Капсула Balenciaga Music | Britney Spears Series — это 12 предметов одежды и аксессуаров, пропитанных эстетикой 2000-х и культовым образом Спирс. В коллекцию вошли:

Футболки и кроп-топы с архивными снимками Бритни, сделанными фотографами Ранкином и Стивеном Кляйном.

Oversized-толстовки с автографом певицы в голубых и розовых оттенках.

Бейсболки с надписью «Britney» и инкрустацией стразами (цена от $725 до $1250).

Шелковые флаги с портретами звезды ($995).

Каждый предмет обработан так, чтобы напоминать винтажный мерч с концертов, с эффектом потертости и рукописной графикой. Цены, как и ожидалось от Balenciaga, высокие: футболки стоят от $795, а худи — до $1650. Коллекция доступна для покупки онлайн и в избранных магазинах бренда.

Музыкальный аккомпанемент

Коллаборация выходит за рамки моды, включая музыкальную составляющую. Бритни лично курировала плейлист, доступный на Spotify, Apple Music и других платформах через Balenciaga Music Hub. В него вошли:

Ремиксы хитов «Gimme More» и «Oops!... I Did It Again» от BFRND, композитора Balenciaga, приуроченные к 25-летию последнего трека.

Песни, вдохновившие Спирс, включая Мадонну («Me Against The Music»), Charli XCX, Бейонсе, Дуа Липу, Эддисон Рэй и Уитни Хьюстон.

BFRND также выпустил EP Britney4ever, который включает эти ремиксы и стал саундтреком к показу Balenciaga Summer 2025.

«Бритни — первопроходец, определившая поп-музыку и вдохновившая поколения артистов. Работать с ее наследием — большая честь», — отметил BFRND.

Коллаборация стала финальным аккордом Демны Гвасалии в Balenciaga перед его уходом в Gucci. Коллекция Exactitudes для Resort 2026 — это ретроспектива его десятилетия в бренде, где он переосмыслил архетипы моды через призму поп-культуры. Выбор Бритни Спирс в качестве музы не случаен: ее влияние на стиль и музыку 2000-х идеально вписывается в философию Демны, который любит играть с ностальгией и иронией.

Сама Бритни подчеркнула личную значимость проекта:

«Я всегда любила моду и была очень рада, когда Демна решил сотрудничать со мной в создании его последней коллекции для Balenciaga. В качестве принта мы использовали одни из моих любимых снимков. Я так рада поделиться ими со всеми».

Реакция

Коллекция вызвала бурные обсуждения. Некоторые критикуют высокие цены, сравнивая мерч с винтажными футболками за $5, но другие видят в ней искусство, превращающее китч в люкс.

Коллаборация также знаменует переходный этап для Balenciaga: Демна уходит, а его место займет Пьерпаоло Пиччоли. Выставка Balenciaga by Demna в Париже (26 июня — 9 июля 2025 года) станет финальным поклоном дизайнера, закрепляя его наследие.