Бывшая жена Андрея Аршавина вышла в свет платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает три миллиона подписчиков.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина предстала на размещенном снимке в длинном черном платье без бретелей, с воротником и разрезом до бедра. При этом она продемонстрировала частично оголенную ногу.

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В качестве обуви звезды выбрала туфли на каблуках в тон образу. Внешний вид завершили гладкая прическа и макияж.

В мае бывшая жена Андрея Аршавина в купальнике поплавала в чане. Телеведущая Юлия Барановская разместила серию снимков, на одном из которых предстала в бочке с горячей водой.