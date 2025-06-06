Певица Дуа Липа пришла на концерт в прозрачном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дуа Липа позировала в фиолетовом «голом» платье с разрезами и оборками. Под наряд она надела нижнее белье, колготки и туфли. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. Съемка прошла на концерте певицы.

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Недавно Дуа Липа выложила в личном блоге фото, где была запечатлена в сером боди, которое сочетала с бежевой прозрачной юбкой-миди, графитовым длинным пальто, черными туфлями на каблуках и красной сумкой на плечо. Певица дополнила образ очками для зрения и золотой цепочкой с кулоном. Знаменитость сделала гладкую укладку и макияж в естественном стиле. Артистка позировала в лифте.

До этого Дуа Липа показала снимки, сделанные во время отдыха с возлюбленным Каллумом Тернером в Албании. На одном из кадров певица была запечатлена в красном крошечном бикини и солнцезащитных очках с анималистичным принтом. Артистка позировала с распущенными волосами и без косметики лежа в шезлонге.