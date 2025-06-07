Женщины массово пожалели о пластике: что произошло

В последнее десятилетие пухлые губы, заостренные скулы, крошечный нос и высокие брови считались чертами эталонной внешности. Тысячи женщин по всему миру ложились под нож или вводили под кожу филлеры, чтобы достичь «идеального» лица, которое соответствовало бы моде, продиктованной соцсетями. Но сегодня все изменилось: поклонницы инъекций вдруг осознали, что больше не узнают себя в зеркале, и затосковали по природной красоте. На рынке косметологии тут же появились новые методы, обещающие вернуть молодость, а главное — избежать одутловатого вида и «сохранить себя». Почему в 2025 году все помешались на естественности и почему этот тренд тоже опасен — разбиралась «Лента.ру».

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«Карикатура на себя»

Десять лет назад младшая сестра клана Кардашьян Кайли Дженнер запустила тренд, который захватил весь мир и определил новые на тот момент стандарты красоты. Эра Instagram-face (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) буквально озолотила косметологов: накачанные филлерами губы предпринимательницы побудили поклонниц отправиться в клиники за аналогичной внешностью, которая, помимо пухлых губ, включила в себя точеные скулы, максимально выгнутые брови, кукольный нос и пышные ресницы.

Но 2020-е — это эпоха TikTok, где тренды диктуются не тем, чего хотят люди, а тем, что они высмеивают. Платформа превращает каждую косметологическую ошибку в мем, и истории жертв недобросовестных специалистов разлетаются быстрее, чем рекламные посты об удачных преображениях.

«Пациенты запоминают непривлекательные результаты — это выборочная память, которая сильно влияет на их запросы», — объясняет нью-йоркский хирург Рената Хелемски.

Она отмечает, что сегодня клиенты как никогда боятся выглядеть неестественно именно из-за осуждения в соцсетях.

В итоге медийное личности и их фанаты осознали, что потеряли свою природную красоту из-за временной моды. В конце 2024 года 24-летняя тиктокерша Анна Пол заявила, что через восемь лет после первых инъекций выводит филлер из губ в надежде вернуть прежнее лицо.

«Я смотрела в зеркало и больше не видела там себя», — призналась девушка в видео, которое собрало миллионы лайков.

Примеру Пол последовали десятки инфлюэнсеров: в настоящее время под хештегом #dissolve (растворение филлеров) размещено 25 тысяч постов. В вирусных роликах молодые блогерши признаются, что с «перекачанным» лицом они чувствуют себя старше или «карикатурой на самих себя».

От наполнителей отказываются не только юные девушки, но и иконы этой моды. Сама Кайли Дженнер убавила объем в щеках и в губах, вернув себе более естественные пропорции, а британский телеведущий Саймон Коуэлл, который тоже злоупотреблял уколами, рассказал, как однажды не узнал себя в отражении зеркала и тут же растворил все филлеры.

Об этом же сообщила звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс. Актриса призналась, что «погналась за молодостью» и в какой-то момент «перестаралась» с инъекциями. В конце концов, она растворила все наполнители и теперь чувствует себя лучше, несмотря на то, что выглядит старше.

Секрет молодости звезд

Тренд на естественность на самом деле запустили не молодые блогерши, а знаменитости в возрасте около 40 лет. Кристина Агилера вернулась на сцену посвежевшей и стройной, а Линдси Лохан появилась в соцсетях с сияющим лицом и гладкой кожей.

И дело вовсе не в пластике. Все это — новые уходовые, инъекционные и биотехнологические процедуры, цель которые заключается не в том, чтобы изменить черты до неузнаваемости, а в том, чтобы улучшить состояние кожи и скорректировать возрастные изменения.

Вместо того чтобы просто накачать лицо, пациенты хотят изменить его текстуру. Этот подход спровоцировал развитие регенеративных процедур, которые запускают собственные ресурсы организма для омоложения. Например, речь идет о skin boosters — манипуляциях, улучшающих кожу изнутри без изменения черт лица, о факторах роста и так называемой семенной жидкости лосося.

Актриса Дженнифер Энистон Дениз Ричардс и Ким Кардашьян — и тоже оценили результат.

Врачи напоминают: эти процедуры позиционируются как натуральная альтернатива пластике, но по сути они представляют собой те же вмешательства в малых дозах.

Косметологи также рассказывают о популярной методике «инъекционные филеры lite». Как правило, в ходе такой процедуры вместо пяти ампул обычного филлера вводят только одну. Укол делается в нужную зону и под контролем УЗИ, чтобы избежать миграции геля в будущем. Набирает популярность и «микроботокс», который не парализует мышцу целиком, а точечно расслабляет ее часть.

«Новый подход — это микродозы и мягкая техника, — подтверждает врач Джейн Харт. — Мы используем маленькие объемы, вводим постепенно, наблюдаем по фото в динамике. Филлеры ставим только в нужные анатомические карманы и учитываем их поведение с течением времени. Цель — естественное, постепенное улучшение, а не резкие, драматичные перемены».

«Мужчины еще более щепетильны»

Мужчины составляют около шести процентов от общего числа клиентов пластических хирургов, однако сегодня на уколы красоты и подтяжку лица начали приходить не только голливудские актеры и политики, но и мужчины самых разных профессий — от IT-специалистов до фитнес-блогеров.

На 207 % вырос спрос у мужчин на эстетические процедуры в период с 2019 по 2022 год в США.

Это подтвердила повестка таблоидов: если раньше журналисты обращали внимание на перемены во внешности исключительно у женщин, то теперь в сети обсуждают «посвежевшее лицо» Брэдли Купера и «подозрительно гладкий лоб» Райана Гослинга. Не избежал обсуждений и Бен Аффлек, который «помолодел» во времена отношений с Дженнифер Лопес, а комика Уилла Феррелла фанаты и вовсе прямо спросили, что случилось с его лбом, намекая на ботокс.

Поначалу звезды скрывали вмешательства. Однако в 2022 году солист группы Jonas Brothers Джо Джонас стал лицом рекламной кампании ботокса для мужчин.

«Я делаю эстетические процедуры в качестве ухода, чтобы стать лучшей версией себя», — гордо заявил он.

А дизайнер Марк Джейкобс показал в соцсетях весь процесс своей подтяжки лица и подробно рассказал о каждом этапе восстановления. Даже рэпер Канье Уэст публично заявлял, что перенес липосакцию.

Согласно апрельскому исследованию Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, самая популярная процедура у мужчин — ринопластика. На втором месте — блефаропластика (коррекция нависших век), а на третьем — липосакция.

Востребованы также контурная пластика, когда при помощи филлеров усиливают углы нижней челюсти, подбородок, скулы, чтобы лицо выглядело более мужественным. А те, у кого впалая от природы грудная клетка, ставят грудные импланты.

Примечательно, что весной 2025 года в топе впервые оказался мужской лифтинг (подтяжка лица и шеи). По словам нью-йоркского врача Рамтина Кассира, на эту процедуру записываются не только возрастные певицы и актеры, но и обычные бизнесмены 50-60 лет.

Его коллега, пластический хирург Дэвид Шафер отмечает, что сейчас к нему все чаще обращаются молодые мужчины в возрасте 30-40 лет. Такие пациенты предпочитают заранее освежить лицо, не дожидаясь возрастных изменений.

«Мои мужчины-клиенты становятся все моложе. Они открыты к процедурам, потому что вдохновляются трендами из интернета» — предположил врач.

При этом результат преследуется тот же — мужчины хотят выглядеть естественно.

«Они еще более щепетильны в плане незаметности: просят сделать так, чтобы никто не понял, что была операция», — делится доктор Дженнифер Левин.

«Не нужно пичкать задницу всякой фигней»

Тренд на естественность коснулся не только лица, но и фигуры. В 2010-х стандарты тела диктовали Ники Минаж, Карди Би, Ким Кардашьян, Бейонсе — обладательницы крупных бедер и ягодиц. Тогда BBL (бразильская подтяжка ягодиц), при которой жир из талии перекачивают в ягодицы, была одной из самых востребованных в клиниках, но уже в 2024-м звездам надоел и этот образ.

«Десять лет нам внушали, что чем больше изгибов, тем лучше. А теперь произошел резкий поворот к утонченности», — признал президент Американского общества пластических хирургов Стивен Уильямс.

Специалист отметил, что в результате клиники наводнили пациенты, которые стремительно сбросили вес с помощью препаратов вроде «Оземпика», а теперь желают подтянуть дряблую кожу.

Даже Карди Би открыто заявила, что удалила 95 процентов биополимерных гелевых имплантов из своих ягодиц и бедер, которые когда-то поставила у подпольного косметолога. Процедура оказалась сложной: чтобы достать весь застывший материал, потребовалось несколько этапов. Однако после нее почувствовала облегчение и призвала молодых девушек не повторять ее ошибок.

«Девочки, если вам 19-20 лет и вы думаете: "Я слишком худая, жира не хватает, пойду-ка вкачаю себе что-нибудь в попу", — не делайте этого! Не нужно пичкать свою задницу всякой фигней!» — Карди Би.

В 2023 году «обратным» преображением решилась публично поделиться и модель Блэк Чайна. Она заявила, что хочет подать дочери пример естественной красоты, и поэтому избавилась от филлеров из щек и губ, грудных имплантов и излишков геля в бедрах. Даже Хлои и Ким Кардашьян уменьшили объемы фигуры, удалив часть филлеров.

Новый идеал красоты — спортивная рельефная форма — вызвал бум неинвазивных технологий для тела. Вместо того чтобы отправиться в фитнес-зал, люди прибегают к устройствам, которые обещают накачать мышцы и сжечь жир «без единого приседания». Например, аппараты вроде Ensculpt (электромагнитная стимуляция мышц) за 30 минут имитируют 20 тысяч приседаний, а лазерные и радиочастотные платформы убирают жир точечно и подтягивают кожу на животе после родов.

Психологи бьют тревогу: культ «сделанной» внешности всегда негативно влиял на самооценку, и тренд на натуральность, казалось бы, должен был решить эту проблему. Но сегодня естественная красота достигается неестественными способами. Более того, возвращение в моду худобы уже привело к всплеску расстройств пищевого поведения у молодежи. Поколение, которое уже было готово принять разнообразие комплекций, вновь сталкивается с жесткими правилами, навязанными соцсетями.