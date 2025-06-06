Как использовать патчи летом

Летом особенно хочется выглядеть легкой и изящной — и как раз летом проще всего проснуться с лицом «азиатского пчеловода», мы больше пьем, едим фрукты и овощи и частенько получаем отеки на лице. Когда жара, недосып и солнце «печатаются» на лице, особенно в зоне под глазами, нужен мгновенный эффект — и патчи с этим справляются. Но не все, не всегда и не для всех. Чтобы патчи действительно работали, а не просто охлаждали кожу на пару минут, важно понимать, какие из них выбрать, как правильно использовать и стоит ли вообще включать их в летний уход. Косметолог Лиана Давыдова дала советы, как использовать патчи грамотно и с пользой.

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Выбирайте патчи по погоде: летом — легкие и охлаждающие

В жару кожа становится чувствительнее, а поры — более открытыми. Поэтому важно выбирать патчи с легкими формулами: на основе воды, гиалуроновой кислоты, экстракта огурца, алоэ, пантенола, ниацинамида. Хорошо работают патчи с кофеином или зеленым чаем — они снимают отеки и освежают взгляд.

«Избегайте летом плотных тканевых и жирных гидрогелевых патчей с маслами, коллагеном и ретинолом — они могут „запаривать“ кожу и вызывать дополнительные отеки или раздражения. Кстати, храните патчи в холодильнике — холод усиливает дренажный эффект и уменьшает отечность за считанные минуты», — объясняет эксперт.

Патчи — не уход, а экспресс-средство

Многие воспринимают патчи как полноценную замену крема. На самом деле это скорее «маска в мини-формате» — быстрая помощь, а не база ухода. Патчи не увлажняют надолго, не лечат морщины и не заменяют системный уход. Зато они отлично спасают в важных ситуациях: перед съемкой, деловой встречей, перелетом, бессонной ночью.

Наносите правильно

«Частая ошибка — наносить патчи слишком близко к ресничному краю. Это может вызвать раздражение, особенно летом, когда пот усиливает проникновение компонентов. Также важно: не держите патчи дольше положенного. Когда гель высыхает, он начинает 'забирать» влагу обратно из кожи. Наносите патчи на чистую и слегка увлажненную кожу, на расстоянии от нижнего века. Время действия — строго по инструкции (обычно 10–20 минут)«, — подчеркивает врач.

Кому подходят, а кому — нет

Патчи прекрасно подходят тем, кто сталкивается с отеками, сухостью или следами усталости под глазами. Особенно они хороши для возрастной кожи в летнее время, когда кремы могут быть слишком тяжелыми.

"Не рекомендованы патчи при куперозе и активных воспалениях в зоне под глазами, при склонности к аллергии на косметику (особенно с эфирными маслами и ароматизаторами), при дерматитах и экземе — охлаждение и концентраты могут усугубить проблему», — говорит косметолог.

Совет: если у вас чувствительная кожа, перед использованием сделайте тест на запястье. И всегда читайте состав — меньше отдушек и активов, больше спокойных увлажняющих компонентов.

Лайфхаки: используйте с умом

Патчи можно использовать не только утром. Вечером — для снятия отека и усталости. Перед макияжем — как подготовку кожи. А если они подсохли — немного сбрызните термальной водой, и они снова оживут. Кстати, патчи можно клеить не только под глаза, но и на межбровье, носогубки и даже на шею — в жару это особенно приятно.