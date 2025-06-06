Дизайнер дала совет, как выбрать идеальную сумку для выпускного

Выпускной — особенное событие, которое каждая девушка ожидает с трепетом, еще будучи в первом классе. И подготовка к нему начинается заранее: выбор платья, туфель, прически, макияжа… И, конечно, не стоит забывать о важном элементе образа — сумочке. Искусно подобранный аксессуар не только дополнит наряд, но и подчеркнет индивидуальность, гармонично завершит образ выпускницы. Дизайнер вязаных аксессуаров Зинаида Серова рассказала, на что обратить внимание при выборе сумки к выпускному 2025.

Определите стиль и образ

Прежде чем купить сумочку, определитесь с образом. Каким он будет: элегантным и изысканным или ярким и смелым.

«К классическому вечернему наряду выбирайте мини-сумочку, клатч или небольшое по размеру портмоне. Для элегантного платья в стиле ретро подойдет объемная или структурированная модель. Если по душе более современный модный образ, выбирайте сумки с необычными деталями или яркими акцентами», — советует дизайнер.

Размер и функциональность

При выборе сумочки стоить также учитывать, как вы планируете ее использовать. Наш эксперт: «Клатч подходит для хранения необходимых мелочей: телефона, помады, документов. Если же планируете взять с собой дополнительные вещи (запасные колготки, косметичку или часть наряда), остановите выбор на более вместительной модели. И, конечно, выбирайте сумки с несколькими отделами, ведь это поможет быстро найти нужную вещь».

Материал и качество

Если планируете в дальнейшем пользоваться этим аксессуаром, то выбирайте качественный материал и, конечно же, не забывайте про общий стиль наряда.

«Преимущество натуральной кожи в том, что она выглядит дорого и элегантно, хорошо держит форму, а значит, ваш силуэт в купе с сумкой будет строгим и лаконичным. Для романтичного и легкого образа выбирайте замшу или велюр. Аксессуар из искусственного материала еще и в ярких тонах добавит стилю дерзости и контраста. Вязаные сумочки сделают образ более мягким и уютным», — рассказывает дизайнер.

Цветовая палитра

Универсальный вариант, это классические цвета — черный, белый, бежевый. Но для оригинальности образа дизайнер советует присмотреться и к другим оттенкам.

Чтобы подчеркнуть яркость и индивидуальность, остановите выбор на красном, изумрудном, синем цветах.

Также приглядитесь к модным в 2025 году оттенкам: крокус, лайм крем или шоколадный мусс, а также насыщенным, глубоким цветам бургунд или темно-зеленому.

А если хотите блистать, то смело выбирайте металлик: золото или серебро.

Удобство ношения

Ремешок должен быть комфортным по длине, в идеале сумка должна висеть на уровне ладони. Вес модели не должен утомлять руку или плечо — это важно. Не меньшее значение имеет и легкость открытия-закрытия для быстрого доступа к содержимому сумочки.