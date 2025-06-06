Названы простые способы подогнать джинсы по фигуре

Lenta.ru

Редакторы немецкой версии журнала Glamour назвали простые способы подогнать джинсы по фигуре. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы простые способы подогнать джинсы по фигуре
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Так, чтобы увеличить в размерах слишком тесные брюки из денима, можно побрызгать на них теплой водой и растянуть руками. Кроме того, в данном случае журналисты посоветовали принять в штанах теплую ванну.

«Это ослабит и растянет джинсовую ткань, особенно если вы будете попеременно сгибать и вытягивать ноги», — заявили они, также порекомендовав не стирать данный предмет гардероба слишком часто.

В свою очередь, сузить и уменьшить длину джинсов с высоким содержанием хлопка получится посредством использования сушильной машины и стирки в горячей воде — от 60 градусов Цельсия. Кроме того, можно поместить резинку на нижнюю часть штанин и подвернуть их или надеть под брюки колготки или легинсы, добавили редакторы.

В мае эстрадная певица Лолита Милявская показала способ подобрать джинсы без примерки.