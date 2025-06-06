«Безвкусица». Возвращение летнего тренда напугало пользователей Сети

Пользовательница сети с никнеймом @christievian показала обновленный ассортимент в магазине британского бренда House of CB и напугала зрителей. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

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Так, девушка запечатлела на камеру манекены, одетые в бандажные платья в желтых, зеленых и розовых цветах. В своем ролике она рассказала, что данный предмет гардероба обрел более элегантный силуэт и благодаря этому стал еще больше подчеркивать талию и грудь.

«Бандажные платья возвращаются? Боюсь, они мне нужны», — заявила автор ролика.

В комментариях под постом юзеры разошлись во мнениях по поводу возвращения данного летнего тренда. «Я не могу это поддержать, извините», «Они пытаются сделать так, чтобы 2016 год наступил, но пока еще слишком рано. Дайте ему хотя бы 10 лет!», «Эти платья ушли не просто так», «Я не могу избавиться от чувства безвкусицы, глядя на них», «Я смогу воплотить в жизнь свою мечту нулевых», «Обожаю! Помню, я купила свое первое бандажное платье, когда мне было 20 лет», — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что редакторы британской версии журнала Glamour назвали неожиданный тренд в купальниках на лето 2025 года.