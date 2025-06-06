Десять легких ароматов на лето

Летом как никогда хочется сбросить всё тяжёлое: одежду, дедлайны и душные парфюмы. Понимаем. Поэтому собрали подборку из 10 лёгких ароматов, которые помогут пережить самые жаркие деньки.

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Туалетная вода Magnolia, Issey Miyake

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Классика вне времени и пространства: композиция застыла в уединённом восточном саду. Журчит фонтан, бутоны магнолии уже раскрыли лепестки навстречу рассветному зареву. Не надо никуда торопиться, можно просто сидеть и трепетно наблюдать за жизнью природы. Сандал, магнолия, акватика и бергамот.

Парфюмерная вода La Diva, Different Ego

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Композиция, будто вышедшая из фильмов нулевых. В ней смешались ваниль, нероли, пудровые ирисы и остринка розового перца. Для глубины аромата во флакон добавили терпкую мирру и ладан. Именно они и составляют «базу», которая особенно ощущается в шлейфе.

Духи Flying Water, Shaman Secrets, Natura Siberica

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Представьте, что вы парите на поверхности прохладной горной речки с неторопливым течением. Вокруг — многовековые кедры, нос немного щекочет аромат листьев бергамота, а на берегах цветут ирисы вперемежку с ландышами. Именно так ощущается композиция парфюма. Кстати, у флакона большой объём, так что можно обновлять аромат в течение дня и ни о чём не жалеть.

Женская парфюмерная вода This is her! Undressed, Zadig&Voltaire

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В нём можно ощутить необычную и непривычную для стандартной туалетной воды ноту, которую часто называют «мягкая кожа». Такое сочетание мускуса и лёгкой пудровости красиво подчёркнуто иланг-илангом и внезапным вкраплением остроты корня имбиря. Подойдёт на тот самый случай.

Парфюмерный экстракт Whisper, Tumi

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Мечтаете о путешествии в Японию? Этот аромат переносит в колоритный Киото: сначала вдыхаешь запах цветущей сакуры, которая шумно колышется на ветру, а потом забредаешь в тишину влажной бамбуковой рощи. В пирамиде всего три ноты: мох, красная роза и слива. Но иногда «проще» буквально значит «лучше», в том числе и на парфюмерном пути.

Парфюмерная вода Breath Out, Neydo

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Искристая свежесть — слегка снежная, но освежающая даже в жаркий день. Она неторопливо сменяется тёплыми нотами кашемира и специй, как в любимом пряном чае. Это делает флакон универсальным — его уместно носить и знойным летом, и трескучей зимой.

Парфюмерная вода Cassis Fig, Beautydrugs

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Аромат южного леса после проливного дождя. Словно идёшь по диковатому саду возле заброшенной усадьбы, а в руки сами падают спелые плоды инжира и ярко-оранжевые мандарины. При этом от земли поднимается лёгкий пар: ощущаешь аромат влажности, свежести и кустов чёрной смородины с лёгкой кислинкой.

Туалетная вода «Белая лаванда», Л’Окситан

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Флакон для тех, кто выбирает интимное звучание. Сладкая лаванда ощущается приглушённо, ноты сандала и белого мускуса смешиваются с кожей и создают индивидуальный шлейф. Будет особенно уместен в парфюмерном гардеробе любительниц чистых запахов и эстетики clean girl.

Парфюмированный спрей Yuzu, Ostrikov Beauty Publishing

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Немного непривычный формат для парфюма — это спрей, а не классический флакон с маленькой шапочкой-распылителем. Сочная сладкая газировка со спелыми плодами цитруса юдзу, кисло-игристая, немного щекотная. И от того подходящая на жару: шлейф не задушит, а только освежит.

Туалетная вода Bois Er Poudre, 100BON

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Ностальгичный, чисто-пудровый аромат напоминает о раннем утре в деревне. Бабушкин сад ещё не проснулся, земляничные грядки покрыты каплями росы, а жасмин в палисаднике начинает нагреваться под бледными солнечными лучами. Шлейф у туалетной воды сидит близко к коже и ощущается интимно.