Экс-первая леди США Мишель Обама выпустит книгу о моде и времени в Белом доме

Экс-первая леди США Мишель Обама готовит к выходу книгу о моде под названием The Look. Презентация издания запланирована на 4 ноября этого года, как сообщает ABC News. В своей новой работе Обама расскажет о трансформации стиля — от первых публичных выходов во время президентской кампании Барака Обамы до современных образов. Читатели смогут узнать не только личные мысли Мишель, но и профессиональные комментарии от её стилистов и визажистов.

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«Когда мы жили в Белом доме, мой внешний вид постоянно становился темой для обсуждений. Сейчас я достигла того этапа жизни, когда могу свободно выражать себя через одежду и носить то, что действительно отражает мой характер», — поделилась Обама.

Это будет уже третья книга знаменитой американки. Ранее она выпустила мемуары «Becoming: моя история», ставшие бестселлером, и кулинарное руководство «Выращено в Америке». Издатели обещают, что The Look станет не просто автобиографическим исследованием моды, но и вдохновляющим руководством для женщин, которые хотят найти собственный стиль в любом возрасте. Особое внимание в книге уделено образам Обамы, которые стали символами женственности и элегантности в современной политике.

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