«Как всегда, великолепен». Орландо Блум восхитил своих фанатов

Британский актер Орландо Блум снялся для американской версии журнала L’Officiel и восхитил фанатов. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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48-летнего артиста запечатлели на пляже, где он примерил несколько образов. Он предстал перед камерой в брючном костюме бренда Dior и майке-алкоголичке, водолазке и штанах Prada, а также рубашке в полоску и брюках Bottega Veneta. Кроме того, Блум продемонстрировал мускулы на руках, позируя в воде в облегающем топе.

Пользователи сети высказались о фотосессии в комментариях. «Он, как ром, чем старше, тем лучше», «Такой красивый! Моя первая любовь», «Как всегда, великолепен», — заявили юзеры.

В мае сменивший имидж 61-летний голливудский актер Брэд Питт снялся для журнала и вызвал ажиотаж в сети.