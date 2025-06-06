Сколько стоит стать красивой и как правильно выбрать хирурга

Пластическая хирургия с каждым годом становится все более популярным способом подготовиться к сезону отпусков и выглядеть на «все сто». Однако тут встает вопрос: сколько же стоит такое преображение и как не переплатить или не столкнуться с мошенниками? Мы поговорили об этом с Гареном Гуликяном, кандидатом медицинских наук и опытным пластическим хирургом. Специалист рассказал, как грамотно планировать расходы на пластические процедуры, на что обращать внимание при выборе клиники и врача, а также как обезопасить себя от необоснованных трат и рисков.

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Основные виды процедур

Если говорить о подготовке к лету, то об этом нужно подумать заранее — осенью и зимой.

«Основные запросы — маммопластика и абдоминопластика. Также популярна липосакция — работа с проблемными зонами, после которой пациенты проходят реабилитацию и к лету выходят в отличной форме», — отмечает пластический хирург.

Кроме того, к подготовке к лету можно отнести и пластические операции на лице, чтобы в жаркий сезон пациенты могли спокойно отдыхать, наслаждаясь обновленным внешним видом. Среди наиболее востребованных процедур — блефаропластика (пластика век), SMAS-подтяжка и эндоскопический лифтинг.

«Эти операции помогают не только скорректировать отдельные недостатки, но и значительно омолодить внешний вид», — добавляет врач.

Стоимость популярных процедур

«Разбег цен на популярные процедуры может быть очень большим. Как правило, в летний сезон наблюдается увеличение спроса, что может отражаться на стоимости. Например, блефаропластику кто-то делает даже за 23 тысячи рублей, а у других эта операция стоит 100–200 тысяч и выше. Маммопластика также сильно варьируется в цене: кто-то предлагает ее за 130 тысяч, но обычно стоимость начинается от 400 тысяч рублей и выше. Все зависит от региона, уровня специалиста, клиники, команды и качества используемых материалов. Новейшие импланты стоят от 100 тысяч, поэтому операция не может быть дешевой», — уверяет Гарен.

Факторы, влияющие на цену пластических операций

На стоимость пластических операций влияет прежде всего сложность и объем работы. Хирург поясняет:

«Ту же самую абдоминопластику разные хирурги могут делать по-разному: кто-то проводит в операционной 3-4 часа и более, кто-то — полтора часа».

По словам нашего эксперта, операции у профессионалов высокого уровня стоят дороже, в то время как начинающие врачи часто демпингуют цены, чтобы набрать пациентскую базу, при этом они могут экономить на материалах и работают за минимальный гонорар, набивая руку.

Стоимость процедур зависит и от расходов самой клиники. Современная пластическая хирургия довольно дорогая еще и из-за высоких требований государства к безопасности пациентов.

«Хорошие клиники лицензированы, оборудованы по последнему слову техники и оснащены всем необходимым — палатами реанимации, лабораториями, рентген-кабинетами. Пребывание в таком многопрофильном стационаре требует значительных затрат, как и содержание высококвалифицированного медицинского персонала», — рассказывает Гарен.

Как избежать переплат и мошенничества

Во-первых, всегда ищите доктора с хорошей репутацией и проверенными отзывами. Не стесняйтесь спрашивать у знакомых или уточнять информацию в интернете. Во-вторых, обращайте внимание на квалификацию врача, наличие у него соответствующих сертификатов и опыта работы.

«Если вам предлагают слишком низкую цену, это должно насторожить. Качество услуг не может быть слишком дешевым», — добавляет хирург.

Также важно внимательно читать условия договора и уточнять все детали заранее.

Нужно помнить и о том, что на стоимости самой операции расходы не заканчиваются. После проведения процедуры пациенты должны быть готовы к дополнительным расходам, которые могут включать затраты на реабилитацию, медикаменты и косметологию. Реабилитационные процедуры могут быть включены в стоимость операции, но такое встречается редко, как правило, пациенты оплачивают их отдельно. Кроме того, для ускорения реабилитации многие обращаются к косметологам. Стоимость их услуг может варьироваться от 10 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Специальные предложения в клиниках: стоит ли ими пользоваться?

«Акции, как правило, проводят тогда, когда есть просадка в потоке пациентов. В этот период доктора делают скидочные системы и акции, чтобы увеличить количество пациентов. Но, как правило, скидки умеренные. Дисконт 50% и выше обычно означает, что изначально цена была завышена, а потом ее просто "скинули". Акции — это нормально, но в пределах разумного», — рассказывает хирург.

При этом есть врачи, которые и вовсе разыгрывают операции бесплатно, чтобы помочь тем, кто не может себе это позволить.