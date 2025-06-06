Полина Аскери вышла в свет с сумкой за два миллиона рублей

Галерист Полина Аскери появилась на ужине с сумкой за 2 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бренда «Натахтари».

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5 июня летняя веранда ресторана «Ткемали» в Москве превратилась в аутентичный тифлисский дворик. Компания AB InBev Efes провела гастрономический ужин в честь локализации легендарного грузинского лимонада «Натахтари». Гостьей мероприятия стала Полина Аскери. Для выхода она предпочла белые брюки, блузу и синюю сумку Birkin от Hermes, стоимость которой начинается от 2-х миллионов рублей.

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Гостями мероприятия стали Дмитрий Логинов, Александр Арутюнов, Иван Чуйков и другие. Во время вечера гости дегустировали авторское меню и коктейли, вдохновленные брендом, слушали хор грузинского мужского многоголосия, делали замес домашней чурчхелы и создавали портреты в стилистике Пиросмани.

До этого Яна Рудковская вышла на публику в платье с сумкой из одинаковой ткани. Образ дополнили туфли с острым мысом и высоких каблуках, а также браслет и серьги. Однако поклонники не оценили образ продюсера.