Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить перья марабу в городе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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«Я обожаю перья марабу и всевозможные летящие текстуры, напоминающие перья. Так как носить "нарядные" перья в городе каждый день? Чтобы ваш образ получился сбалансированным, добавьте, например, к вашей юбке из перьев фанатскую футболку, простой топ или офисную рубашку. А если у вас в гардеробе имеется "перьевая" блуза, то замиксуйте ее с простыми синими джинсами или трениками. Используйте правило упрощения!» — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».