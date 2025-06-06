Эксперт объяснил, какой выбрать парфюм в качестве антистресса

Пока одни снимают напряжение дыхательными практиками и медитацией, другие открывают флакон любимого аромата — и все вокруг будто становится мягче, накал эмоций снижается и уже не хочется изображать Терминатора, жаждущего разнести этот дивный мир вдребезги.

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Это не просто эстетика: современная ароматерапия и парфюмерия все чаще пересекаются, а духи перестают быть лишь способом «хорошо пахнуть». Они становятся инструментом регулировки состояния. Все больше брендов создают ароматы, которые работают с нервной системой, поднимают настроение, помогают справиться с тревожностью, бессонницей или апатией. И это не магия — а биохимия.

Эксперты объясняют: запахи мгновенно воздействуют на лимбическую систему мозга — зону, отвечающую за эмоции, память и гормоны. Вдыхая определенные ноты, человек буквально «переключается» на другую волну. Коллекционер парфюмов Наталья Насонова дала четыре совета, как выбрать и использовать парфюм как средство антистресса.

Ищите ароматы с доказанным успокаивающим действием

Некоторые ноты особенно активно влияют на нервную систему. Например, лаванда, бергамот, нероли, сандал, ладан, жасмин и ирис успокаивают, расслабляют и улучшают сон. Цитрусовые (лимон, грейпфрут, мандарин) — стимулируют, но при этом снижают тревожность. А аромат ветивера, известный как «масло спокойствия», отлично справляется с внутренним напряжением.

«Если в течение дня вы чувствуете беспокойство или перегрузку — наносите парфюм не на одежду или волосы, а ближе к коже: запястья, шея, зона за ушами. Аромат будет раскрывать свою базу и "работать" именно с вами, а не с воздухом вокруг», — объясняет эксперт.

Выбирайте формулы с натуральными эфирными маслами

Многие ароматы нового поколения — на основе натуральных компонентов с терапевтическим действием. Их создают не только парфюмеры, но и ароматерапевты в коллаборации с нейрофизиологами. Такие духи могут выпускаться в виде роллеров, спреев, твердых композиций, которые можно наносить на пульсовые точки в течение дня.

«Обращайте внимание на маркировку "functional fragrance", "mood-enhancing scent" или "аромат-ритуал". Это сигнал, что парфюм создавался не только для носа, но и для души. Особенно хороши такие формулы в вечернее время — они помогают плавно выйти из режима "дел" в режим отдыха», — утверждает знаток парфюмов.

Создайте ароматный ритуал восстановления

Необязательно носить один и тот же аромат каждый день. В парфюмерии будущего все больше говорят о гардеробе эмоций: одни запахи — для бодрости, другие — для тишины, третьи — для ощущения ресурса. Это как плейлист под настроение, только для обоняния.

Совет эксперта: заведите «антистресс-флакон» — аромат, который ассоциируется только с отдыхом и безопасностью. Используйте его в особые моменты: вечером после душа, в самолете, перед сном, на ретрите. Со временем мозг будет воспринимать его как сигнал к расслаблению.

Не бойтесь «странных» нот — они могут удивить

Парфюмы с нотами дождя, сухой травы, земли, кожи, пыльной библиотеки или старого дерева звучат непривычно, но именно они часто запускают глубинные ассоциации и переносят в спокойные воспоминания. Такой эффект называется ретросенсорным якорением, и с ним все чаще работают в парфюмерии нового поколения.

Ищите парфюмы с концепцией — не только с приятным запахом, но и с историей. Например, аромат, вдохновленный дождем на даче или прогулкой по японскому лесу, может действовать как мгновенное переключение в другое внутреннее состояние.