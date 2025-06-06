Свобода и легкость: как вписать в летний стиль бохо

Лето и бохо созданы друг для друга, а если нет, то их определенно стоило бы придумать и совместить. Именно в жаркие месяцы этот расслабленный, свободный стиль раскрывается во всей красе: легкие ткани, натуральные оттенки, щедрое декорирование и ощущение беззаботности. Бохо вдохновлен цыганской эстетикой, хиппи, этническими мотивами, винтажом и легкой нарочитой небрежностью. Это стиль, предлагает жить красиво, влюбляться навсегда каждое лето, танцевать босиком и носить свободу и легкость с изяществом принцессы голубых кровей. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как носить бохо этим летом и выглядеть при этом стильно.

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Воздушные платья — база бохо-лета

Главный элемент бохо-гардероба — это платье. Длинное, свободное, струящееся, с оборками, вышивкой или кружевом. Выбирайте натуральные ткани: хлопок, лен, вискозу. Летом особенно актуальны модели в духе «богемного романса» — с открытыми плечами, цветочным принтом, крючковыми вставками.

«С чем носить: с грубыми сандалиями, кожаными шлепками, плетеными сумками и украшениями из дерева, камня или бисера. Волосы можно заплести в свободную косу или украсить повязкой», — предлагает эксперт.

Слоистость — но в легком исполнении

Бохо обожает многослойность, но в летнем гардеробе это должно быть тонко и уместно. Накидки-кимоно, жилеты из хлопка, ажурные топы, полупрозрачные туники — все это можно комбинировать, создавая воздушные, но выразительные образы.

Совет стилиста: «надевайте свободный топ, кроп-жилет и шорты — и у вас уже образ. Главное — играйте с фактурами: бахрома, ленты, кружево, вышивка, марля».

Украшения: много, но без глянца

Бохо — это про детали. Украшения здесь важны как никогда. Серьги-кольца, массивные браслеты, кольца с камнями, кулоны на длинных шнурах — и всё это можно сочетать в одном образе. Только забудьте о золоте в стиле luxury: бохо любит патинированное серебро, медь, латунь, натуральные материалы.

И не бойтесь перегрузить. В бохо «много» — это скорее правило, чем исключение. Но лучше выбирать украшения в одном настроении: либо этно, либо винтаж, либо минимализм с фактурой.

Обувь — грубая, простая, натуральная

Никаких шпилек и лака. Летний бохо предполагает обувь, в которой удобно пройти несколько километров по полевой дороге или улочке у моря. Это могут быть кожаные сандалии, сабо, эспадрильи, ботинки в ковбойском стиле, мюли на устойчивом каблуке. Обувь должна «приземлять» образ. Даже самое романтичное кружевное платье зазвучит иначе, если надеть к нему винтажные ботинки или плетеные сабо.

Цвет — землистый, мягкий, естественный

Палитра стиля включает в себя терракоту, охру, песок, белый, травяной зеленый, индиго, кирпично-красный, сливочный, выцветший синий. Пастельные оттенки тоже уместны, но не холодные, а теплые, «припыленные».

Выбирая бохо-вещи, подумайте, впишется ли в ваш природный цветотип. Если «да» — значит, он подходит. Комбинируйте несколько естественных оттенков в одном образе, это сделает его более глубоким.