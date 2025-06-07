Эксперт Лисовец дал советы женщинам 46-го размера и больше

«Индивидуальность может быть и большой, и маленькой, и очень высокой, и очень низкой, и очень худой, и очень тонкой, и очень полной – любой. Поэтому не стоит зацикливаться на каких-либо размерах», – сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

Так он прокомментировал тенденцию, когда в размерных сетках брендов одежды и магазинов 46-й размер женской одежды стали относить к категории plus size.

«Совершенно неясно, кто такие стандарты принимает. Нужно понять, что никаких канонов нет, никаких общих стандартов красоты не существует», – говорит Лисовец.

По его словам, у одних брендов – одна размерная сетка, у других – другая, и это ни от чего не зависит.