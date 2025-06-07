Эксперт Лисовец дал советы женщинам 46-го размера и больше

Стилист Лисовец дал советы женщинам 46-го размера и больше
«Индивидуальность может быть и большой, и маленькой, и очень высокой, и очень низкой, и очень худой, и очень тонкой, и очень полной – любой. Поэтому не стоит зацикливаться на каких-либо размерах», – сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец.
Так он прокомментировал тенденцию, когда в размерных сетках брендов одежды и магазинов 46-й размер женской одежды стали относить к категории plus size.
«Совершенно неясно, кто такие стандарты принимает. Нужно понять, что никаких канонов нет, никаких общих стандартов красоты не существует», – говорит Лисовец.
По его словам, у одних брендов – одна размерная сетка, у других – другая, и это ни от чего не зависит.
«У всех людей разный рост, тип фигуры, телосложение: подобрать единый идеал для всех невозможно. Конечно, можно похудеть или поправиться до определенных сантиметров в талии или бедрах, но невозможно естественным путем увеличить или уменьшить объем груди, плеч, изменить параметры роста или размер ноги. Все это дается каждому индивидуально по рождению, передается генетически от родителей. Красота заключается в индивидуальности, а не в одинаковости всего. Даже если женщина больше 46-го размера, это абсолютная норма, потому что все люди разные, – продолжает он. – А формы и размерный ряд каждого – это и есть индивидуальность, за которую человека любят, уважают. Индивидуальность может быть и большой, и маленькой, и очень высокой, и очень низкой, и очень худой, и очень тонкой, и очень полной – любой. Поэтому не стоит зацикливаться на каких-либо размерах. Нужно носить то, что подходит, в чем комфортно. И неважно, какая цифра написана на ярлычке – это все абсолютно нормально», – заключил Лисовец.