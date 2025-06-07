Бывшая жена Венсана Касселя сфотографировалась топлес

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки искупалась в море топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,4 миллиона подписчиков.

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28-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке, лежа в прибрежной воде. Она позировала, согнув ноги в коленях и прикрыв руками обнаженную грудь.

Также бывшая избранница 58-летнего артиста прошлась с голым бюстом по пляжу и показала фигуру в мокром черном мини-платье в белый горох.

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В мае новая возлюбленная Касселя бразильская модель Нара Баптиста снялась в топе с экстремально глубоким декольте.