Кейт Мосс снялась в кожаном бюстгальтере и юбке с разрезами

Супермодель Кейт Мосс в кожаном бюстгальтере и юбке с разрезами снялась для рекламы. Об этом сообщает Vogue.

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51-летняя Кейт Мосс позировала в черном кожаном бюстгальтере и белой юбке с разрезами. Образ дополнили браслеты, кожаные сапоги, подвески и солнцезащитные очки. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с легким блеском.

Несколько недель назад Кейт Мосс стала гостьей показа бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Супермодель пришла на шоу вместе со своей 22-летней дочерью Лилой. Манекенщица выбрала для закрытого мероприятия черную прозрачную блузку в горошек, бархатный жакет, брюки с завышенной талией и лаковые туфли на каблуках. Звезда подиумов также надела массивные золотые браслеты и серьги. Кейт Мосс сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.