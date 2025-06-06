42-летний Евгений Плющенко сделал пластическую операцию: первые кадры после вмешательства

42-летний Евгений Плющенко лёг под нож пластического хирурга. Об этом в своём личном блоге рассказал Тимур Хайдаров, который и «поколдовал» над внешностью фигуриста. По словам врача, при работе важно было сохранить харизму спортсмена, а также подчеркнуть его индивидуальность.

«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди, ставшие символом успеха и мастерства, прибегают к пластической хирургии. Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого», — написал в личном блоге звёздный врач.

Судя по отёкам, изменениям подверглось лицо Плющенко. И фигурист, и хирург предложили публике догадаться, над чем именно работал Хайдаров. «На видео — ранний результат», — подчеркнул врач, чтобы предотвратить необоснованную критику.

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