Пять самых вредных мифов о пластической хирургии

Сегодня почти каждая женщина при желании может улучшать свою внешность, продлевать красоту и молодость. Но почти в шаге от операции многие слышат советы, которые мешают принять окончательное решение. Пять самых вредных из них в беседе с «Вечерней Москвой» назвал и опроверг пластический хирург Александр Катков.

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«Зачем в молодом возрасте пластика? Ее делают после 50 лет»

По мнению специалиста, все же очень важно при первых изменениях во внешности, которые незаметны окружающим, но уже смущают пациента, найти своего эстетического врача:

С одной стороны, пластическую операцию действительно «впрок» не делают. Однако бывает, что уже от природы пациента беспокоят нависающие верхние веки или низкое положение бровей, круги под глазами, выраженные носослезные борозды или «плоская» средняя зона лица. Для коррекции таких изменений внешности выполняются не столько омолаживающие методики, а комплекс «бьютифицирующих» операций, которые врач подбирает индивидуально после осмотра.

Благодаря такой «бьютификации» внешность будет гармоничной и красивой и можно значительно отодвинуть сроки более серьезного вмешательства, пояснил пластический хирург.

При этом деликатная работа с мягкими тканями и комбинирование разных техник позволяют достичь максимально естественного и красивого результата, — заверил Катков.

«Любая работа с лицом будет заметна»

Несколько лет назад большинство людей отметали поход к пластическому хирургу по двум причинам — страха видимых рубцов и длительного восстановления, отметил врач. Однако сегодня это максимально деликатное вмешательство без риска с быстрым восстановлением без дискомфорта.

Например, на смену достаточно травматичному смас-лифтингу пришел безопасный и комфортный спейслифтинг. Методика дает естественный, а главное — длительный и надежный результат. Врач делает короткие разрезы в малозаметных местах и работает в тех зонах, где максимально заметны возрастные изменения. Это глубокие бессосудистые пространства — спейсы, они также не содержат и нервов. После устранения этих пространств, восстанавливается четкость контуров и лицу возвращается естественная молодая внешность. Окружающим будет заметна лишь свежесть и молодость лица — никаких следов вмешательства нет, — подчеркнул специалист.

«Это дорого. Есть более разумные способы потратить деньги»

По мнению хирурга, эстетическая медицина более доступна, чем думают многие.

Конечно, пластическая операция не может стоить дешево — это работа врача, команды, современное оборудование, материалы, пребывание в клинике. Но сегодня многие клиники предлагают комбинированные методики: кроме экономии времени и однократного наркоза, можно немного сэкономить. Но все решения принимаются только после консультации с лечащим врачом — «комбо» делается в смежных зонах и в рамках допустимого времени наркоза. Вложения в себя — это самая выгодная инвестиция, которая всегда окупается в будущем, — уверен Катков.

«Зачем нужна пластика сейчас? Тебе еще рожать!»

Как правило, такие предостережения звучат в адрес девушек, которые хотят сделать маммопластику, рассказал собеседник «ВМ».

Одной из самых безопасных методик в настоящее время считается эндоскопическое увеличение груди. При этом методе ткань молочной железы остается сохранной, что не влияет на будущую лактацию, — подчеркнул врач. — Современные эндоскопические инструменты позволяют проводить операцию через минимальные доступы не более 3,5 сантиметра в подмышечной впадине. Во время операции хирург контролирует весь процесс на мониторе. В результате молочные железы получаются симметричные, красивые, без каких-либо следов вмешательства.

«Уже прошло время молодиться!»

Своевременная работа с лицом, шеей, телом позволяет накапливать антивозрастной эффект и выглядеть моложе сверстников, заверил врач.

Эстетическая медицина сегодня — не про кардинальные перемены, а про сохранение молодости, привлекательности и уверенности в себе. Каждой женщине, независимо от возраста, хочется получать комплименты, вести активный образ жизни, иметь больше свободы для реализации своих целей и планов. У каждого вида пластики свои показания и свое время, но, если нет противопоказаний по состоянию здоровья и хирург «дал добро» на проведение операции, самое главное — это желание, а не возраст в паспорте, — считает эксперт.

Не стоит прислушиваться к многочисленным советам, гораздо правильнее получить квалифицированную консультацию хирурга, который развеет все сомнения, ответит на любые волнующие вопросы, и составит индивидуальный план лечения, добавил специалист.

Пластическая операция — серьезный шаг, требующий вдумчивого подхода и осознанного выбора. Важно понимать, что в некоторых ситуациях специалист обязан отказать в проведении операции, чтобы не причинить пациенту вред. Пластический хирург Софья Абдулаева рассказала «Вечерней Москве» о шести случаях, когда отказ врача является не только оправданным, но и необходимым для защиты пациента.