Стилист объяснил, как носить вечернее платье с резиновыми сапогами

Стилист Александр Рогов призвал носить вечернее платье с резиновыми сапогами
Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить вечернее платье с резиновыми сапогами. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Модница, телеведущая и инфлюэнсер Алекса Чанг известна своей любовью к музыкальным фестивалям и своими фестивальными образами. Вот и Burberry вдохновились фестивальной эстетикой и показали новый кампейн, в котором, в том числе, снялась и Алекса Чанг. Модная формула от Алексы: красивое нарядное платье + ботфорты / казаки / резиновые сапоги + парка или рабочая куртка. И совсем неважно, собираетесь ли вы этим летом на музыкальный фестиваль - вам определенно стоит попробовать этот style tip», — написал Рогов.
Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.
До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».
«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал Александр Рогов в личном блоге.