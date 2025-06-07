Стилист объяснил, как носить вечернее платье с резиновыми сапогами

Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить вечернее платье с резиновыми сапогами. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Модница, телеведущая и инфлюэнсер Алекса Чанг известна своей любовью к музыкальным фестивалям и своими фестивальными образами. Вот и Burberry вдохновились фестивальной эстетикой и показали новый кампейн, в котором, в том числе, снялась и Алекса Чанг. Модная формула от Алексы: красивое нарядное платье + ботфорты / казаки / резиновые сапоги + парка или рабочая куртка. И совсем неважно, собираетесь ли вы этим летом на музыкальный фестиваль - вам определенно стоит попробовать этот style tip», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».