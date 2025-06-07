Назван способ подобрать идеальный оттенок золота под тон кожи

Россиянам раскрыли способ подобрать идеальный оттенок золота под тон кожи. Комментарий от стилиста «585*ЗОЛОТОГО» Екатерины Фоминой попал в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам специалистки, белое золото лучше всего гармонирует с бледной и холодной кожей, а красное и розовое смотрится отлично как на обладателях смуглой, так и светлой кожи.

«Самый привычный для нас вариант золота — традиционный желтый, его еще называют европейским. Украшения из этого металла часто носят летом в пляжный сезон, ведь оно отлично смотрится с загаром и идеально подходит обладателям смуглого оттенка кожи с теплым подтоном — персиковым, медовым или бронзовым», — заявила собеседница издания.

В то же время лимонное золото, которое также является подвидом желтого, обладает еще более холодным оттенком из-за высокого содержания серебра.

«Оно будет хорошо выглядеть на людях как со светлой, так и с темной кожей. Однако особое внимание на изделия из лимонного золота стоит обратить людям с белесым, фарфорово-белым, оливковым, розоватым оттенком кожи — благодаря изящному контрасту образ получится ярким, но не перегруженным», — подытожила эксперт.

В апреле россиянкам назвали украшения на все случаи жизни.