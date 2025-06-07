Что такое нитевой лифтинг и почему его не стоит делать

С возрастом наша кожа теряет эластичность, появляются морщины, овал лица «плывет». И если раньше единственным способом вернуть молодость была пластическая операция, то сегодня существуют менее инвазивные методы, такие как нитевой лифтинг. Процедура эта довольно популярна, однако врач-косметолог Наталья Ратникова призывает относиться к ней без иллюзий и рассказывает, что на самом деле происходит с нитями под кожей, каков риск осложнений — и почему она сама с ними почти не работает.

«Честно? Чтобы я начала активно работать с нитями — не знаю, что должно случиться. Я слишком хорошо знаю, с какими осложнениями потом к нам приходят пациенты…» — рассказывает эксперт.

Что такое нитевой лифтинг?

Это малоинвазивная процедура, направленная на подтяжку и укрепление кожи лица и тела с помощью специальных нитей. Они вводятся под кожу через небольшие проколы и создают поддерживающий каркас, подтягивая ткани и стимулируя выработку коллагена.

Существует множество видов нитей, отличающихся по материалу, форме и способу фиксации. Наиболее популярные:

Рассасывающиеся — изготавливаются из биосовместимых материалов, которые со временем рассасываются, стимулируя выработку коллагена. Эффект от таких нитей длится от 6 месяцев до 2 лет.

Нерассасывающиеся — изготавливаются из прочных материалов, таких как полипропилен. Они обеспечивают более длительный эффект, но требуют более тщательного ухода.

Кому и в каких случаях можно

Нитевой лифтинг подойдет для тех, у кого есть первые или вторые признаки старения кожи: опущение бровей, щек, уголков рта, кто имеет неглубокие морщины и складки, хочет улучшить овал лица, подтянуть кожу шеи, но не готов к хирургической подтяжке. У процедуры есть свои плюсы, например, она не требует разрезов и длительного восстановления, результат заметен почти сразу, а лицо выглядит натуральным, без эффекта «перетянутости». Но есть и минусы, из-за которых некоторые косметологи отказываются работать с нитями. О них нам рассказала наш эксперт.

Про «красивый результат» и рубцы

Да, метод малоинвазивный — процедура проводится с помощью микропроколов, однако рубцы все же будут. Косметолог:

«Если вам делают операцию — даже самую щадящую — там все равно останется рубец. Может быть, аккуратный, грамотно сформированный, но это будет рубец. Нити, по сути, тоже работают через запуск рубцовой ткани. Они формируют каркас под кожей. За счет этого ткани не опускаются. Но это уже почти хирургия — просто без разрезов».

Рассасывающиеся нити: мифы и реальность

Как мы уже отмечали, нити есть рассасывающиеся и нерассасывающиеся, однако наш эксперт уверяет, что в случае удаления избавиться от нитей невозможно.

«Косметологи в основном используют рассасывающиеся нити — это материал, похожий на шовный. И поначалу все хорошо. Но спустя месяц от них остаются, извините, „сопли“. Мы это видим, когда пациенты приходят с жалобами на результат и просят удалить. Тянешь за конец нити — а она уже вся рвется, мягкая, скользкая. Удалить полностью ее нельзя. Единственный вариант — ждать, пока рассосется, и параллельно назначать терапию, чтобы не пошло воспаление», — рассказывает врач.

Осложнения — чаще, чем кажется

Среди недостатков процедуры косметологи, как правило, указывают возможные отеки, синяки и асимметрию в первые дни, контурирование нити (видимость под кожей). К тому же они не решают проблему избытка кожи, выраженного птоза и глубоких морщин. Но специалисты не упоминают о других минусах.

«Самое неприятное — повреждение сосудов и нервов. Бывают случаи, когда страдают ветви лицевого или даже тройничного нерва. Лечится это долго и сложно. А если у пациента нездоровая полость рта — могут быть отсроченные воспаления, тяжелые, с образованием втянутых рубцов по ходу нити», — добавляет Наталья.

Почему не все косметологи ставят нити

Процедура хоть и популярная, но соглашаются делать ее не все специалисты. И вот почему.

«Процедурный кабинет в клинике — не операционная. Если для филлера мне достаточно хорошей антисептики и перчаток, то для нитей нужна хирургическая стерильность: операционная сестра, стерильное поле, специальная подготовка. Когда я проходила обучение по нитям — оно проводилось именно в операционной. Не в кабинете, где ставят капельницы. А в полноценной стерильной зоне. Так и должно быть», — уверяет косметолог.

Нити — не незаменимая процедура

Нитевой лифтинг не является заменой хирургической подтяжке лица. Он подходит для коррекции умеренных возрастных изменений. Результат процедуры зависит от типа нитей, индивидуальных особенностей кожи и квалификации врача. И если по каким-то причинам вам этот метод не подходит, то ему всегда найдется замена.