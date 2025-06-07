Перечислены главные правила защиты кожи от солнца

Чтобы снизить риск меланомы, нужно избегать прямых солнечных лучей и защищаться от них, заявила кандидат медицинских наук, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Каринэ Варданян. Главные правила защиты кожи в солнечные дни она назвала «Ленте.ру».

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Варданян предупредила, что самым опасным для прогулок считается время с 10 утра до четырех часов дня. Если человек вынужден в это время находиться на солнце, ему необходимо соблюдать меры предосторожности. Врач посоветовала комбинировать физическую защиту и применение солнцезащитных средств.

«Барьерный подход включает в себя обязательное правило — максимально закрывать кожу от солнца с помощью просторной одежды из плотной ткани. Важно также закрывать лицо, уши, шею с помощью шляпы, кепки или капюшона», — объяснила доктор.

Она добавила, что солнцезащитный крем надо наносить на все открытые участки кожи, а обновлять его нужно каждые два часа и после купания, потоотделения и физической активности.

«Не стоит пренебрегать защитой даже в пасмурные дни, поскольку около 80 процентов УФ-лучей проходит сквозь облака, поэтому риск солнечного ожога и меланомы сохраняется», — уточнила врач.

В заключение она посоветовала быть особенно внимательными рядом с отражающими поверхностями, снегом, песком, водой. Они усиливают воздействие UV-лучей, поэтому коже требуется повышенная защита.

Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) назвало частую ошибку при использовании солнцезащитного крема. По словам специалистов, люди часто оставляют средство под прямыми солнечными лучами, из-за чего оно теряет защитные свойства.