Тина Канделаки поделилась кадрами с тренировки

Бизнесвумен Тина Канделаки снялась в велосипедках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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49-летняя Тина Канделаки показала фигуру в зеленых велосипедках, топе на тонких лямках и кроссовках. Волосы она собрала в высокий пучок и отказалась от макияжа. В кадре она сделала несколько упражнений на ноги.

«Проверка формы», — написала Канделаки.

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Тина Канделаки признавалась, что склонна к полноте. По словам звезды, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой. Телеведущая регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме и продлевает молодость кожи с помощью различных процедур. Знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни, отмечая, что занимается спортом каждый день и не пропускает тренировки без серьезных уважительных причин.

В марте Тина Канделаки снялась на тренировке. Она стояла перед зеркалом в белом спортивном костюме, который состоял из топа с глубоким декольте и легинсов с прозрачными вставками.