Эмили Ратаковски снялась в рекламе Gucci

Модель Эмили Ратаковски снялась для рекламы итальянского бренда Gucci. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эмили Ратаковски показала фигуру в пестром купальнике с глубоким декольте, завязав на талии платок. В руках она держала сумку-шоппер с логотипом бренда Gucci. Волосы модели распустили и выпрямили, сделав нюдовый макияж с блеском на губах.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

12 мая Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.